Apple prepísal históriu: Trhová hodnota firmy po rekordnom dopyte po iPhone prvýkrát prekonala 4 bilióny dolárov

Predstavenie nového produktového radu spoločnosti Apple 9. septembra 2024. Foto: SITA/AP
TASR

Vďaka silnému dopytu po najnovších modeloch telefónu iPhone prekročila trhová hodnota spoločnosti Apple prvýkrát hranicu štyroch biliónov dolárov (3,44 bilióna eur). TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.

Apple je po spoločnostiach Nvidia a Microsoft treťou verejne obchodovanou firmou na svete, ktorá dosiahla tento míľnik. O 14.43 h sa akcie spoločnosti obchodovali na úrovni 269,71 USD za kus so ziskom 0,33 %. Celková trhová hodnota tak dosiahla približne 4,001 bilióna USD. Od predstavenia nových modelov 9. septembra akcie Apple posilnili o približne 13 %.

