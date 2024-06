Apple odkladá spustenie funkcií umelej inteligencie v Európe, viní z toho Európsku úniu

Foto: pexels.com/Daniel Romero

Spoločnosť Apple odloží uvedenie troch nových funkcií umelej inteligencie (AI) vo svojich zariadeniach v Európe. Americká firma to podľa agentúry Reuters odôvodňuje technologickými pravidlami Európskej únie. Tie jej nariaďujú, aby zabezpečila fungovanie konkurenčných produktov a služieb na svojich zariadeniach, čo vraj zatiaľ nemôže bez toho, aby ohrozila bezpečnosť užívateľov.

Apple začiatkom júna predstavil technológiu umelej inteligencie (AI) nazvanú Apple Intelligence. Tá má byť integrovaná do radu jeho aplikácií. Firma sa tak snaží stať tvárou generatívnej AI pre spotrebiteľov, získať náskok pred konkurenčným Microsoftom a podporiť klesajúci predaj.

Apple Intelligence využíva umelú inteligenciu na vyvolávanie textu, obrázkov a ďalšieho obsahu podľa zadania. Bude k dispozícii v iPhonech 15 Pro, iPhonech 15 Pro Max a iPadoch a počítačoch Mac s čipom M1. IPhone Mirroring v MacOS Sequoia umožňuje zobraziť obrazovku telefónu a pracovať s ňou na počítačoch Mac.

Cítia neistotu v oblasti regulácie v súvislosti s nariadením Európskej únie

Spoločnosť uviedla, že tri funkcie – zrkadlenie obrazovky, vylepšenie zdieľania obrazovky SharePlay a Apple Intelligence – užívateľom v EÚ tento rok nesprístupní. Argumentuje neistotou v oblasti regulácie v súvislosti s nariadením EÚ o digitálnych trhoch (DMA).

„Konkrétne sa obávame, že požiadavky na interoperabilitu stanovené nariadením DMA by nás mohli donútiť ohroziť integritu našich produktov spôsobom, ktorý by ohrozil súkromie a bezpečnosť dát užívateľov,“ uviedol Apple. „Sme odhodlaní spolupracovať s Európskou komisiou v snahe nájsť riešenie, ktoré by nám umožnilo poskytovať tieto funkcie našim zákazníkom v EÚ bez toho, aby bola ohrozená ich bezpečnosť,“ dodala americká firma.