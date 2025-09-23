Apple, Google, Microsoft a Booking.com musia vysvetliť boj proti finančným podvodom: EK pritvrdzuje kontrolu

Európska komisia (EK) požaduje od spoločností Apple, Google, Microsoft a Booking.com informácie o boji proti finančným podvodom na svojich platformách. Bruselský úrad už dotknutým subjektom odoslal záväzné žiadosti o poskytnutie informácií, uviedol v utorok hovorca Komisie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Komisia sa opiera o európsky zákon o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA). Všetky štyri spoločnosti teraz musia vysvetliť, ako chránia používateľov pred finančnými stratami, napríklad v dôsledku falošných ponúk. V prípade spoločností Apple a Google sa pozornosť pravdepodobne zameria na predajné platformy App Store a Google Play. Microsoft prevádzkuje obchodné aktivity prostredníctvom svojho internetového vyhľadávača Bing.
Okrem troch amerických technologických gigantov sa do hľadáčika Komisie dostal aj prevádzkovateľ webstránky na rezerváciu ubytovaní Booking.com so sídlom v Holandsku.
Komisia nešpecifikovala, dokedy musia platformy poskytnúť požadované informácie, zvyčajne však uplatňuje lehotu niekoľkých týždňov. O ďalších krokoch Komisia podľa hovorcu rozhodne po získaní odpovedí. Ak spoločnosti poskytnú nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce informácie alebo odmietnu odpovedať na otázky, budú im v zmysle DSA hroziť vysoké pokuty.