Trh so smartfónmi sa pravidelne mení nielen na Slovensku, ale v celom svete. Niektoré značky si ale držia stabilne silnú pozíciu, čo dokazujú aj septembrové rebríčky najpredávanejších zariadení našich štyroch hlavných mobilných operátorov – Orange, Telekom, O2 a 4ka.
Ako uviedli mobilní operátori pre web oPeniazoch.sk, výsledky predajnosti za september 2025 potvrdzujú dominanciu značiek Samsung, Apple a Xiaomi na slovenskom trhu. Medzi zákazníkmi ale narastá záujem aj o cenovo dostupné smartfóny či zariadenia strednej triedy.
Orange: Lídrom je opäť Samsung Galaxy A56
Orange potvrdil, že Slováci majú slabosť pre Samsung. Práve Galaxy A56 5G sa stal najpredávanejším smartfónom mesiaca, pričom značka obsadila tri priečky v TOP10. Zaujímavosťou je návrat modelu Galaxy S25, ktorý sa posunul na piate miesto, a novinka Galaxy A36 na desiatej priečke.
Apple sa drží stabilne – iPhone 16 je druhý, zatiaľ čo iPhone 15 je na siedmom mieste. Výborne sa darí aj značke Honor, ktorej modely Honor 400 a 400 Lite obsadili 3. a 4. miesto.
Telekom: Päť modelov Samsung v TOP 10
Telekomu dominuje rovnako Samsung Galaxy A56 5G, pričom v rebríčku najpredávanejších zariadení má značka až päť zariadení. Nasleduje značka Xiaomi so štyrmi zariadeniami, čo je dôkazom, že zákazníci hľadajú rozumný pomer ceny a výkonu. Prémiový iPhone 16 sa síce nedostal na vrchol, ale stále si drží pevnú pozíciu v rebríčku.
O2: Mix značiek, no vedie Samsung
Aj u O2 sa na čele drží Samsung Galaxy A56 5G, tentoraz pred Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G a Apple iPhone 16 Pro. Rebríček dopĺňajú aj ďalšie obľúbené modely od Samsungu, ale aj cenovo dostupná Motorola Moto E14. Rovnako sa v ňom nachádzajú aj mobily iPhone 15 a iPhone 16.
4ka: Silná kombinácia Apple, Xiaomi a Honor
Zákazníci 4ky sa najviac spoliehajú na spoľahlivé a dostupné zariadenia. Apple iPhone 16e si udržal pozíciu najpredávanejšieho modelu. Veľký úspech zaznamenal aj Xiaomi Poco X7 Pro a nový Honor Magic7 Lite, ktorý uzatvára prvú trojku. Zaujímavosťou je, že v rebríčku 4ky sa objavujú až štyri iPhony a len jeden Samsung, konkrétne Galaxy A26 5G.
Kompletný rebríček najpredávanejších mobilných telefónov za september 2025 si môžete pozrieť aj v našej prehľadnej tabuľke.