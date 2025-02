AI ovplyvní budúcnosť profesií: Treba s ňou počítať už pri výbere strednej školy

Foto: freepik.com/freepik, generované AI

Umelá inteligencia (AI) ovplyvňuje aj pracovný trh na Slovensku a budúcnosť mnohých profesií, preto s ňou treba počítať už pri výbere strednej školy. Najviac zasiahne profesie v oblasti financií a bankovníctva, ľudských zdrojov, marketingu, logistiky či priemyselnej výroby. Naopak, najmenej alebo vôbec neovplyvní pozície elektrikára, inštalatéra, automechanika, obkladača alebo kaderníčky, rovnako aj sektor zdravotníctva či vzdelávania, zhodnotili odborníci z personálnej agentúry Grafton.

Umelá inteligencia začala výraznejšie ovplyvňovať pracovné pozície na Slovensku po roku 2020, keď sa jej trend zrýchlil, a to najmä vďaka pokroku v strojovom učení a automatizácii. Zmeny nastali najprv v IT profesiách, no postupne sa začala AI presadzovať aj do administratívy, zákazníckej podpory či priemyslu. Približne polovica Slovákov sa však podľa odborníkov obáva, že ich nahradí a pripraví o prácu, no zároveň oceňujú jej potenciál pri zvýšení produktivity a uľahčení práce.

„S pribúdajúcimi skúsenosťami sa však ukázalo, že AI nemusí ľudí len nahrádzať, ale môže im aj pomáhať, napríklad tým, že znižuje rutinnú záťaž a umožňuje im sústrediť sa na zložitejšie úlohy. Dnes je vnímanie umelej inteligencie pragmatickejšie, pričom mladšie generácie ju skôr akceptujú ako súčasť pracovného života, zatiaľ čo staršie ročníky sú voči nej stále opatrnejšie,“ spresnila riaditeľka marketingu personálnej agentúry Jitka Kouba.

V najbližších rokoch môže AI, na základe analýz Inštitútu finančnej politiky alebo Národnej banky Slovenska, zmeniť pracovnú náplň jednej tretiny profesií na Slovensku. Najmenej ovplyvnené budú profesie, kde je kľúčová empatia alebo manuálna zručnosť. Kouba ako príklad uviedla remeslá či zdravotnícku starostlivosť, ktorá si vyžaduje osobný kontakt. Naopak, najväčšie zmeny sa očakávajú v administratíve, vo financiách, v doprave, logistike a priemyselnej výrobe. Pracovné miesta, ktoré zahŕňajú rutinné úlohy, napríklad v účtovníctve, budú preto zredukované. V týchto oblastiach však vzniknú aj nové pozície súvisiace s riadením a dohľadom nad AI technológiami.

Ilustračné foto Zdroj: pexels.com/cottonbro studio

So stúpajúcim vplyvom AI na pracovný trh treba počítať už aj pri výbere strednej školy. Kouba odporúča, aby si rodičia s deťmi vybrali niektorú z profesií, ktorú AI v budúcnosti výrazne neovplyvní. Ide o odbory, kde sa využíva empatia a medziľudské interakcie, ako je zdravotníctvo, vzdelávanie či sociálne odbory. Rovnako v minimálnej miere umelá inteligencia ovplyvní aj remeslá, ktoré sú založené na manuálnej zručnosti. Druhou možnosťou je zamerať sa na odbory, ktoré budú v budúcnosti vďaka AI na vzostupe, čo sú prevažne profesie zamerané na prácu s dátami, programovanie alebo kyberbezpečnosť.„Ak vaše dieťa bavia technológie, hľadajte odbory ako IT špecialista, programátor, analytik alebo správca sietí. Ak má váš školák rád aj manuálnu prácu, aj technológie, ideálne sú kombinácie, ako napríklad autotronika, čo je spojenie automechanika a práce s diagnostickými systémami,“ uzavrela Kouba.