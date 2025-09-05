Zomrel miliardár a módna legenda: Giorgio Armani založil ikonickú značku! (foto)

Vo veku 91 rokov zomrel taliansky módny návrhár a zakladateľ slávnej značky Giorgio Armani. Podľa tlačových agentúr to vo štvrtok uviedla jeho spoločnosť, ktorú založil v roku 1975.
Armani patril niekoľko desaťročí medzi elitu svojho odboru, do luxusnej pánskej módy priniesol svojimi elegantnými a nadčasovými výtvormi minimalistický štýl.
Rodák z Piacenzy pri Miláne svoju prvú kolekciu predstavil v talianskej metropole módy v roku 1974 a o rok neskôr tam so svojím životným partnerom, už zosnulým Sergom Galleottim založil vlastnú značku. Tá si postupne získala celosvetovú prestíž a expandovala do oblasti kozmetiky, hudby, športu a luxusných hotelov.
Armani plánoval, že tento rok v septembri na milánskom týždni módy veľkolepo oslávi polstoročie svojej značky. Už v júni však bol pre nešpecifikované zdravotné ťažkosti vôbec prvýkrát nútený vynechať jarný týždeň módy v Miláne, kde tradične predstavoval svoje pánske kolekcie pre nadchádzajúcu sezónu.
Zomrel vo svojom dome, uviedla jeho spoločnosť bez bližších podrobností. Hodnota Armaniho impéria sa podľa agentúry AP odhaduje na viac ako desať miliárd dolárov.
Ikonického talianskeho módneho návrhára si môžete pripomenúť v galérii:
„Svet stratil velikána, ktorý sa zapísal do histórie a bude navždy v našich spomienkach,“ reagovala na sociálnej sieti Instagram Donatella Versaceová, ktorá tento rok po 28 rokoch opustila funkciu kreatívnej riaditeľky iného talianskeho luxusného módneho domu Versace.
Páči sa Vám móda prezentovaná značkou Armani?
Na úmrtie Armaniho zareagovala aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. „Vďaka svojej elegancii, triezvosti a kreativite dokázal dodať lesk talianskej móde a inšpirovať celý svet. Ikona, neúnavný pracovník, symbol toho najlepšieho z Talianska. Ďakujem za všetko,“ uviedla podľa agentúry Reuters Meloniová.
Americký herec Russell Crowe opísal Armaniho ako muža, ktorý zanechal stopu po celom svete. Talianskeho návrhára podľa svojich slov „zbožňoval“ a mal sa s ním stretnúť tento mesiac.
Armani ešte v júli 2025 uviedol módnu prehliadku v Paríži v rámci týždňa módy, režíroval ju však na diaľku zo svojho domova.
Po tom, čo v roku 2006 zomrela modelka Ana Carolina Restonová na anorexiu, bol Armani prvým návrhárom, ktorý zakázal vstup na mólo extrémne vychudnutým modelkám, pripomína server BBC.