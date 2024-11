Zomrel jeden z najbohatších ľudí planéty: Známy bol aj svojou otvorenou podporou Donalda Trumpa!

Foto: freepik.com/rawpixel.com

Vo veku úctyhodných 95 rokov v utorok zomrel jeden z najbohatších ľudí planéty a spoluzakladateľ americkej siete hobbymarketov The Home Depot Bernard Marcus. Známy bol aj svojou otvorenou podporou Republikánskej strany a amerického exprezidenta Donalda Trumpa.

Hoci v našich končinách slovné spojenie The Home Depot väčšine ľudí zrejme nič nehovorí, v zámorí je to úplne inak. Ide tam totiž o najväčšiu maloobchodnú sieť zameranú na stavebníctvo, záhradníctvo a domácich kutilov. Niečo ako americká verzia Hornbachu či OBI. O to viac, že The Home Depot sa za 46 rokov svojej existencie vypracoval na jednu z najhodnotnejších značiek sveta vôbec. Trhová hodnota spoločnosti sa aktuálne pohybuje na úrovni zhruba 400 miliárd amerických dolárov.

Jej príbeh pritom začali písať spoluzakladatelia Bernie Marcus a Arthur Blank ešte v roku 1978, kedy založili prvý Home Depot. Išlo o tak prelomovú vec, že sa im podarilo transformovať celý maloobchodný sektor s domácimi potrebami a vytvorili najväčší obchodný reťazec tohto druhu v celých Spojených štátoch amerických.

Podnikateľský a životný príbeh jedného zo spoluzakladateľov, Bernarda Marcusa, sa však v utorok skončil. Podľa webu cnn.com, ktorý sa odvoláva na správu z internej komunikácie spoločnosti, zomrel vo veku 95 rokov. Podľa poslednej aktualizácie magazínu Forbes sa pritom jeho majetok 5. novembra 2024 odhadoval až na 11 miliárd amerických dolárov, čo ho v čase jeho smrti radilo na 210. priečku medzi najväčšími boháčmi planéty.

Poznali ste značku The Home Depot? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ako ďalej informuje cnn.com, Marcus sa narodil v roku 1929 v Newarku v štáte New Jersey ruským židovským prisťahovalcom a bol najmladším zo štyroch súrodencov. Získal titul v oblasti merchandisingu a marketingu na Rutgersovej univerzite a prešiel do maloobchodného priemyslu prácou pre rôzne reťazce.

Spoluzakladatelia spoločnosti The Home Depot Bernard Marcus (vľavo) a Arthur Blank (vpravo). Foto: homedepot.com

S Blankom sa stretol, keď pracovali v reťazci Handy Dan Home Improvement v Kalifornii. Obaja boli prepustení po príchode nového manažmentu, takže duo vymyslelo plán na založenie nového reťazca, ktorý bol väčší ako tradičné železiarstva s lepšie vyškoleným personálom. Potom sa zrodil Home Depot. Marcus bol generálnym riaditeľom Home Depot do roku 1997 a pôsobil ako predseda spoločnosti až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2002.

Bernard Marcus bol pritom otvorený republikán a v posledných rokoch aj otvorený podporovateľ republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa. Do republikánskych kampaní dával milióny už aj dávnejšie v minulosti, vrátane kampane zosnulého Johna McCaina, či súčasného guvernéra Floridy Rona DeSantisa a spomínaného Donalda Trumpa.

O svojej podpore Trumpových prezidentských ambícií často otvorene rozprával aj v rôznych televíznych rozhovoroch. Niektorí oponenti sa preto v minulosti pokúsili aj o bojkot maloobchodnej siete The Home Depot.