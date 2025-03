Známy predajca elektroniky je v konkurze: Rozhodol o tom súd

Foto: pexels.com/ClickerHappy

Brniansky predajca elektroniky Okay je v konkurze. Krajský súd v Brne o tom rozhodol na základe návrhu, ktorý na seba podala sama firma, vyplýva z dokumentu v konkurznom registri. Veritelia majú teraz dva mesiace na to, aby prihlásili svoje pohľadávky. Revízne pojednávanie nariadil súd na 10. septembra. Celková výška dlhov je podľa firmy približne 700 miliónov korún.

Zatiaľ sa prihlásili traja veritelia. Jeden z tých najväčších je UniCredit Bank. Celková výška pohľadávky tejto banky predstavuje takmer 114 miliónov korún. Banka sa tiež odvolala proti vymenovaniu firmy AS Zizlavsky konkurzným správcom. Banka pochybuje o nestrannosti, pretože tú istú spoločnosť navrhla ako konkurzného správcu v prípade vlastnej insolvencie firma Alfa – Rent Tessera, ktorá patrí do holdingu Okay. Podľa banky existujú oprávnené obavy, že bude pracovať pre dlžníka a nie pre záujmy veriteľov a že sa mení rozsah majetkovej podstaty dlžníka.

Brnianska firma predávala elektroniku takmer 30 rokov, jej majiteľom je Henrich Životský. V najlepšom čase mal 80 maloobchodných predajní, ale nezachytil nástup online predaja a finančným problémom čelil od roku 2021. Nakoniec nevyšiel ani reorganizačný plán, ktorý počítal s tým, že bude ďalej prevádzkovať e-shop a veľkoobchod. Posledná kamenná predajňa sa skončila 25. januára.