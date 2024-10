Známe značky varujú pred chybnými výrobkami: Toto nepoužívajte, hrozí vám nebezpečenstvo!

Foto: freepik.com/freepik (úprava oPeniazoch.sk)

Na slovenskom trhu sa objavuje čoraz viac nebezpečných výrobkov. Ak nechcete riskovať svoje zdravie alebo bezpečnosť, nemali by ste ich používať.

Len nedávno sme vás informovali o viac ako 20 nebezpečných výrobkoch alebo o rizikových automobiloch, ktoré môžu spôsobiť požiar. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) teraz na svojom webe varuje pred ďalšími produktmi. Ide pritom o známe a obľúbené značky.

Pozor na cyklistické prilby

SOI uverejnila oznam od spoločnosti Decathlon SK, ktorá informuje svojich zákazníkov, že niektoré šarže heliem EXPL500 a ST500 nespĺňajú požiadavky. „Plastový diel v zadnej časti prilby, ktorý drží podbradný remienok, sa môže zlomiť. V tom prípade už prilba nemusí držať na svojom mieste pri náraze následkom pádu,“ upozorňuje.

Konkrétne ide o o cyklistickú helmu, obchodný model – MTB HELMET EXPL500 / ST500“, s nasledovnými číslami modelov:

4229391 – Prilba EXPL 500 All Seasons na horskú cyklistiku modrá M.

4243712 – Prilba na horskú cyklistiku ST 500 modrá S

2940783 – Prilba na horskú cyklistiku ST 500 modrá M

5034306 – Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 pastelová modrá S

5034307 – Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 pastelová modrá M

5034323 – Prilba na horskú cyklistiku EXPL 500 zelená M

4229390 – Prilba EXPL 500 All Seasons na horskú cyklistiku modrá L

Foto: SOI

Pokiaľ ste si niektorý z týchto výrobkov zakúpili, vo vlastnom záujme ho radšej ďalej nepoužívajte. Prineste ho do ktorejkoľvek predajne Decathlon, pričom vám budú vrátené peniaze. Ak je to možné, prineste so sebou aj doklad o kúpe alebo zákaznícku kartu.

Používate pri bicyklovaní cyklistickú prilbu? Áno Nie Iba niekedy Odoslať odpoveď

Nebezpečenstvo vzniku požiaru

Slovenská obchodná inšpekcia uverejnila aj oznam od spoločnosti Versuni Czech Republic, ktorý sa týka produktov známej značky. „Spoločnosť Versuni Czech Republic s.r.o. dobrovoľne sťahuje z trhu a bezplatne vymieňa akumulátory bezdrôtových tyčových vysávačov Philips 2000 a Philips 3000, ktoré sú náchylné na mechanické nárazy, ako je silný pád alebo séria nárazov/pádov. Tieto nárazy môžu mať za následok prehriatie akumulátora, čo môže viesť k nebezpečenstvu vzniku požiaru,“ uvádza sa v ozname.

Stiahnutie z trhu sa týka nasledovných výrobkov, ktoré majú jedno z týchto typových čísel: XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132 alebo XC 3133.

Aby ste zistili, či sa oznam o stiahnutí výrobku týka aj vášho vysávača, skontroluje číslo typu uvedené na vysávači alebo označenie S/N na akumulátore. Ak je označenie S/N (YYWW) v rozsahu 2328-2423, batériový blok je predmetom stiahnutia.

Foto: SOI

V prípade, že vlastníte niektorý z dotknutých vysávačov značky Philips, musíte sa zaregistrovať na tejto stránke, kde dostanete pokyny, ako získať a vymeniť nový akumulátor a ako bezpečne a zodpovedne zlikvidovať starý akumulátor.

Nebezpečné kozmetické výrobky

Úrad verejného zdravotníctva SR na svojom webe upozorňuje aj na výskyt nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii, ktoré boli nahlásené do systému Safety Gate/RAPEX. Konkrétne ide o výrobky známych a obľúbených značiek zistené v Maďarsku, takže nie je vylúčené, že sa niektoré z nich dostali aj na Slovensko.

Konkrétne ide o nasledovné kozmetické výrobky:

Nivea Rich Nourishing body cream with Deep Moisture Serum – telový krém, výrobná dávka 95016876 alebo 111303008

Schwarzkopf GLISS Asia Straight shampoo (2338586) – šampón, výrobná dávka 0910700715

Nivea Q10 Plus olejek do ciaa ujdrniajcy/ Q10 Plus feszesít testolaj 200 ml – telový olej, výrobná dávka 92312416

Schwarzkopf Schauma Seiden-Kamm Shampoo – šampón, výrobná dávka 0929X97222

Veet Easy-Gel voskové pásiky – Bikini a podpazi – depilačné voskové pásiky, výrobná dávka C15/07/20

Nivea SUN Protect & Bronze sunscreen milk, SPF 30, 200 ml (Art. No: 85825) – výrobok na ochranu pred slnečným žiarením, výrobná dávka 81012774

Foto: ÚVZ SR

Všetky nahlásené kozmetické produkty majú spoločnú jednu vec – podľa zoznamu zložiek sa v nich nachádza látka – Butylphenyl Methylpropional. To je v rozpore s nariadením EP a Rady č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch. Ide totiž o zakázanú a toxickú látku, ktorá by sa nemala používať.

V prípade, že niektorý z týchto produktov doma máte, prestaňte ho používať.