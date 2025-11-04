Zimné brigády pred Vianocami: Menej ponúk, no študenti si zarobia viac ako vlani

Množstvo zamestnávateľov hľadá pred Vianocami brigádnikov, zimná sezóna tak prináša príležitosť na privyrobenie si. V septembri a októbri tohto roka bolo zverejnených na pracovnom portáli Profesia.sk zhodne po 700 inzerátov, v súčasnosti je ich 430. V porovnaní s vlaňajškom počet ponúk klesol, keďže v rovnakom období ich bolo o 100 viac. Priemerná hodinová mzda je však vyššia. Vyplýva to z údajov pracovného portálu, ktorý prevádzkuje spoločnosť Alma Career.
Zatiaľ čo vlani bola začiatkom novembra na úrovni 6,50 eura, tak aktuálne dosahuje 7,20 eura. Spomedzi pracovných ponúk na dohodu pre študentov stredných a vysokých škôl si uchádzači najviac zarobia v oblasti vzdelávania, kde je priemerná hodinová mzda 10,50 eura a ide najmä o ponuky zo súkromných jazykových škôl. Pred Vianocami si môžu brigádnici nadpriemerne zarobiť aj v doprave a logistike, kde sa pohybuje hodinová mzda okolo ôsmich eur. Cestovný ruch a gastro, kde je v súčasnosti zverejnených vyše 70 inzerátov, ponúka v priemere 7,60 eura na hodinu.
Najviac pracovných ponúk je v oblasti obchodu, a to 160 inzerátov prevažne na dohodu pre študentov. Hoci sú v tomto sektore podľa spoločnosti brigádnické platy podpriemerné, tak hodinová mzda stúpla o 50 centov z vlaňajších 5,90 eura na 6,40 eura. Najvýraznejší záujem je o brigády v obchodoch, pričom na jednu pracovnú ponuku reaguje v priemere 112 ľudí. Takmer 90 reakcií prichádza aj na ponuky z administratívy a 53 z pomocných prác.
Spomedzi konkrétnych pozícií je najviac inzerátov na prácu predavača, pokladníka, dokladača tovaru, administratívneho pracovníka alebo čašníka. Na pracovné ponuky odborných predajcov, pokladníkov či dokladačov tovaru prichádza viac ako 100 reakcií. Zamestnávatelia väčšinou od brigádnikov očakávajú mäkké zručnosti a schopnosť dohovoriť sa s cudzincami. Ďalej požadujú zodpovednosť, samostatnosť a flexibilitu, komunikačné schopnosti a ovládanie angličtiny. Z regionálneho hľadiska najviac príležitostí ponúka Bratislava a jej okolie. Viac ako tretina všetkých aktívnych inzerátov na dohodu pre študentov je z Bratislavského kraja. Ďalej nasleduje Žilinský, Banskobystrický a Košický kraj.