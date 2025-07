Zbytočná panika: Cigarety od júla nezdraželi. Kedy si fajčiari skutočne priplatia?

Foto: freepik.com/Dragana_Gordic

Slovenskom sa v posledných júnových týždňoch prehnala doslova panická vlna. Fajčiari vo veľkom nakupovali cigarety v obavách z výrazného zdražovania ich neresti. Napokon sa však ukazuje, že fajčiari panikárili zbytočne. Ako to teda je skutočne so zdražovaním cigariet a tabakových výrobkov?

Ako upozorňuje komunikačný manažér JTI Slovak Republic Martin Jaroš, zákon, ktorý upravuje spotrebné dane z cigariet, tabakových a nikotínových výrobkov, nenadobúda účinnosť od júla, ale je účinný už od februára tohto roka. Týka sa pritom výlučne nových kategórií výrobkov, ktoré doteraz zdanené neboli. Ide o nikotínové vrecúška, elektronické cigarety a žuvacie tabaky.

Na tabakové a nikotínové výrobky pritom všeobecne platí takzvaný daňový kalendár. Jednotlivé kategórie výrobkov majú teda vopred určené, odkedy budú mať akú sadzbu dane. „Pre cigarety, sypaný tabak a zahrievané tabakové výrobky je naplánované najbližšie zvýšenie dane až vo februári 2026,“ spresňuje Jaroš. Inak povedané, na tieto výrobky žiadne zvyšovanie daní od júla nie je.

Jediné, čo sa stalo bolo, že ku koncu júna skončilo prechodné obdobie na dopredaj vyššie spomínaných výrobkov, teda nikotínových vrecúšok, elektronických cigariet a žuvacieho tabaku, ktoré boli na Slovensko dovezené ešte pred koncom januára tohto roka. Všetko, čo bolo dovezené po tomto dátume, už muselo mať kontrolnú známku a podliehalo spotrebnej dani. Od 1. júla už predajcovia nemôžu predávať tieto výrobky bez kontrolnej známky, teda dovezené do 1. februára 2025 a nepodliehajúce novej spotrebnej dani.

Čo sa teda stalo v tomto roku?

● Od 1. 2. sa zaviedla spotrebná daň na nikotínové vrecúška a elektronické cigarety (a žuvací tabak)

● Od toho dňa všetko, čo sa doviezlo na Slovensko, už muselo byť označené kontrolnou známkou a zdanené. Z toho vyplýva aj vyššia cena v maloobchode.

● Výrobky bez kolku a so starou cenou, ktoré boli dovezené na trh ešte pred 1. februárom, sa mohli dopredávať do konca júna.

● Od 1. 7. musí byť trh vyčistený, to znamená, že na ňom už môžu byť len výrobky označené kontrolnou známkou. Neoznačené sa už viac predávať nemôžu a musia sa zničiť.

Tieto drahšie výrobky sa tak podľa komunikačného manažéra JTI Slovak Republic Martina Jaroša objavujú na trhu priebežne už od februára. Ku koncu prechodného obdobia mohli neoznačené a teda lacnejšie výrobky, ktoré boli dovezené ešte pred februárom, spotrebitelia nájsť na pultoch už iba sporadicky. Od júla sa už môžu predávať len označené a po novom zdanené výrobky.

„Spotrebitelia si od februára museli zvykať, že na elektronických cigaretách či nikotínových vrecúškach postupne pribúdali kontrolné známky (kolky) a tým pádom aj vyššie cenovky. Prechodné obdobie sa končí, takže od júla už staršie, a teda lacnejšie, výrobky v trafikách nenájdete,“ zhrnul aktuálnu situáciu Jaroš.

Najbližšie zdražovanie cigariet či zahrievaných tabakových výrobkov tak fajčiarov čaká až od februára budúceho roka. Zvýšenie spotrebnej dane by malo spôsobiť zdraženie krabičky cigariet približne o 40 centov.