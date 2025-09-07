Zásielky do USA sa pre nové clá takmer zastavili: Pokles o 80 % zasahuje aj Slovákov

Objem zásielok do Spojených štátov zaznamenal od zavedenia vysokých dovozných ciel zo strany Washingtonu prepad o viac než 80 %. Uviedla to cez víkend Svetová poštová únia (UPU). Informovala o tom agentúra DPA.
UPU, špecializovaná inštitúcia Organizácie Spojených národov, uviedla, že zásielky s tovarom s nízkou hodnotou „sa potom, ako USA začali uplatňovať od 29. augusta nové pravidlá, takmer zastavili“. Pokles podľa nej predstavoval 81 %. Vláda USA od daného dátumu totiž zrušila bezcolný režim „de minimis“ pre všetky poštové zásielky obsahujúce tovar s hodnotou do 800 USD (683,94 eura).
Americká vláda zároveň rozhodla, že colné poplatky, ktorými sú tovarové zásielky zaťažené, musia byť vysporiadané už pri podaní. V reakcii na krok americkej vlády 88 poštových operátorov po celom svete dodávky týchto zásielok do USA zastavilo, dodala UPU.
Objem dodávok tovarov v hodnote do 800 USD v minulých rokoch prudko vzrástol. Túto možnosť využívali vo veľkej miere napríklad čínske online platformy ako Temu a Shein.
Americký prezident Donald Trump však tvrdí, že v balíčkoch s nízkou hodnotou sa do USA dostávali nebezpečné drogy. Rozhodol preto o zrušení bezcolného režimu pre „de minimis“. V reakcii na najnovšiu situáciu UPU oznámila, že sa usiluje čo najskôr prísť s novými technickým riešeniami, ktoré by pomohli prakticky zastavené dodávky tovarov s nízkou hodnotou do USA obnoviť.