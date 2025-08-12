Zamestnanosť na Slovensku v júni rástla hlavne v hoteloch a reštauráciách, ukazuje ŠÚ SR

Zamestnanosť v júni medziročne vzrástla v piatich z desiatich mesačne sledovaných odvetví. Najviac sa zvýšila v ubytovaní o 3,1 %, tiež v reštauráciách spolu s pohostinstvami o 1,1 % a veľmi mierny nárast do 0,6 % evidovali aj veľkoobchod, maloobchod, ako aj predaj vozidiel vrátane ich opráv. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročný pokles počtu zamestnaných osôb v piatich odvetviach sa pohyboval v intervale od 0,2 % v stavebníctve do 2,3 % v doprave spolu so skladovaním.
Zamestnanosť v súhrne za prvý polrok tohto roka medziročne vzrástla v štyroch z desiatich odvetví. Vývoj počtu zamestnaných osôb sa pohyboval od poklesu o 2,4 % v doprave vrátane skladovania až po rast o 2,4 % v ubytovaní.