WTO výrazne zlepšila výhľad rastu globálneho obchodu: Čo stojí za optimizmom v roku 2025?

Produkty súvisiace s umelou inteligenciou a prudko rastúci export do Spojených štátov pred zvýšením ciel podporili rast globálneho obchodu s tovarom v tomto roku, uviedla v utorok Svetová obchodná organizácia (WTO). Vo svojej aktualizovanej správe o svetovom obchode zároveň varuje, že vyhliadky na rok 2026 sú pochmúrnejšie vzhľadom na očakávaný silnejší vplyv amerických ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Svoju prognózu rastu objemu globálneho obchodu v roku 2025 WTO zvýšila na 2,4 % z augustového odhadu 0,9 %. Výhľad na rok 2026 výrazne znížila na 0,5 % z predtým očakávaných 1,8 %. „Globálny obchod s tovarom v prvej polovici roka 2025 prekonal očakávania, a to vďaka zvýšeným výdavkom na produkty súvisiace s umelou inteligenciou, prudkému nárastu severoamerického dovozu pred zvýšením ciel a silnému obchodu so zvyškom sveta,“ uviedla WTO.
WTO od začiatku tohto roka niekoľkokrát revidovala svoje prognózy vzhľadom na neistoty súvisiace s colnou politikou USA. Administratíva prezidenta Donalda Trumpa od jeho návratu do Bieleho domu opakovane zavádzala zvýšené clá na dovoz tovaru do Spojených štátov. Od apríla platí základné 10-percentné clo na prakticky všetok dovoz, pričom niektoré krajiny sú zaťažené oveľa vyššími sadzbami.
„Všeobecne uvážená reakcia krajín na zmeny v clách, rastový potenciál umelej inteligencie, ako aj posilnený obchod medzi zvyškom sveta, najmä medzi rozvíjajúcimi sa ekonomikami, pomohli zmierniť obchodné problémy v roku 2025,“ uviedla šéfka WTO Ngozi Okonjo- Iwealaová. Odolnosť, ktorú obchod preukázal v tomto roku, by však nemala viesť k falošnému pocitu spokojnosti, varovala.
„Dnešné narušenia globálneho obchodného systému sú pre krajiny výzvou, aby prehodnotili obchod a spoločne položili silnejší základ, ktorý prinesie viac prosperity na celom svete,“ uzavrel šéfka WTO.