Viac než tretina ľudí chce minúť na vianočné darčeky od 150 do 300 eur

Foto: unsplash.com/freestocks

Viac než tretina Slovákov plánuje tento rok minúť na vianočné darčeky od 150 do 300 eur. Zaplatiť za darčeky od 100 do 150 eur je ochotných 13 % ľudí, rovnaké percento z nich sa chce zmestiť do sumy 100 eur. Česi sú o niečo štedrejší, na darčeky si dovolí 32 % z nich minúť od 200 do 400 eur. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Home Credit, ktorý realizovala na Slovensku a v Česku agentúra Ipsos od 11. do 15. novembra na vzorke 1005 respondentov.

„Maximálny limit na darčeky v sume do 100 eur majú najčastejšie mladí ľudia vo veku od 18 do 26 rokov, je ich 25 %. Naopak, s útratou nad 300 eur počítajú najčastejšie domácnosti s mesačným príjmom 2000 eur, tých je 44 %,“ uviedol analytik trhu spoločnosti Jaroslav Ondrušek. Doplnil, že iba sedem percent ľudí plánuje minúť na darčeky od 500 do 1000 eur.

Z prieskumu vyplynulo, že 46 % Slovákov nakupuje veci pre blízkych na Vianoce v e-shopoch a iba štvrtina preferuje kamenné predajne. Mnohí ľudia, a to celkovo 54 %, zháňajú časť darčekov v zľave a druhú časť za bežnú cenu. Pätina z nich nakupuje vo výpredaji len náhodne a deväť percent respondentov zľavy nijako neovplyvňujú. Naopak, 15 % ľudí nakupujú všetky darčeky za akciové ceny vo výpredajoch.

Na prvom mieste je oblečenie, ďalej nasleduje kozmetika, knihy a elektronika

Prieskum za zameral tiež na to, čo ľudia najčastejšie nakupujú. Na prvom mieste je oblečenie, a to pre polovicu opýtaných. Ďalej nasleduje kozmetika, ktorú nakupuje 49 % ľudí a hračky uviedlo 40 % respondentov. Na knihy staví 39 % z nich a o elektroniku sa na Vianoce zaujíma 24 %. Medzi ďalšími darčekmi, ktoré ľudia väčšinou dávajú svojim blízkym pod vianočný stromček, je hotovosť, a to u 23 % opýtaných. Menej než 20 % Slovákov kúpi rodine poukážky, darčekové balíčky, športové vybavenie či zážitky. Do šperkov a hodiniek je ochotných investovať desať percent ľudí. Na zozname darčekov je v siedmich percentách aj jedlo a päť percent obdarúva svojich blízkych dovolenkou. Jeden zo sto ľudí dostane domáce zvieratko.

Väčšina z opýtaných uviedla tiež, že sa už stretla s nechcenými darčekmi. „Najviac je takých, ktorí si darček nechajú a nič nepovedia, teda 40 %. Pre pätinu respondentov nie je žiadny darček nevhodný a 16 % si ho neskôr vymení za iný. Sú tu však aj štyri percentá ľudí, ktorým sa to nemôže stať, lebo si darček vyberajú sami,“ dodal analytik.