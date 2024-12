Vajec je pred Vianocami dostatok, situácia je stabilizovaná

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jakub Kapusnak

Slepačích vajec je v SR na predvianočnom trhu dostatok, situácia je už po problémoch ich najväčšieho slovenského výrobcu stabilizovaná. Potvrdili to Únia hydinárov Slovenska (ÚHS), oba obchodné zväzy, ako aj niektoré oslovené obchodné reťazce. V posledných týždňoch sa časť spotrebiteľov podľa ÚHS vopred zásobila nákupom zvýšeného množstva vajec. „Podľa informácií od výrobcov vajec v posledných dvoch týždňoch sa dopyt po vajciach výrazne znížil. Hlavným dôvodom je, že veľká časť spotrebiteľov sa zásobila vajcami vo väčšom množstve. Na zvýšení ponuky vajec sa v poslednom období podieľali okrem dovozu vajec zo zahraničia aj slovenskí producenti, ktorí znížili vývoz vajec na spracovanie do zahraničia a zvýšili ponuku vajec v obchodnej sieti v SR,“ spresnil Daniel Molnár, riaditeľ ÚHS.

Situácia so slepačími vajcami sa na trhu podľa Martina Krajčoviča, predsedu Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO), už stabilizovala. „Mesiac november bol taký prechodný, keď jednotlivé obchodné siete potrebovali zakontrahovať vajíčka v zahraničí, pretože na Slovensku neboli po výpadku najväčšieho dodávateľa dostupné. Niektorí, ktorí mali diverzifikovaný predaj, to zvládli skôr. Tí, ktorí boli odkázaní (na slovenskú produkciu, pozn. TASR), alebo tí, ktorí mali predtým až 100 % slovenskej produkcie, im to dlhšie trvalo, pretože museli zalistovať nových dodávateľov. Momentálne sa situácia už stabilizovala, vajec je dostatok a predpokladáme, že ich bude dostatok aj na Vianoce,“ informoval predseda SAMO. Dodávky vajec členovia Zväzu obchodu SR podľa slov jeho prezidenta Filipa Kasanu zabezpečujú od domácich producentov, s ktorými spolupracujú dlhodobo.

„Situácia na pultoch domácich obchodných sietí nevykazovala vážnejšie výpadky a je naďalej stabilizovaná. Domáce obchodné siete sú pripravené na zvýšené nákupy zákazníkov v predvianočnom období a aj počas sviatkov,“ priblížil Kasana. Obchodné reťazce hlásia, že v predajniach majú dostatok vajec. „V našich predajniach nájdu zákazníci dostatok vajec na pokrytie ich potrieb. Vzhľadom na aktuálnu situáciu momentálne v našich predajniach zabezpečujeme tovar od všetkých relevantných dodávateľov v rámci EÚ,“ uviedla Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland. Aj reťazec Lidl oznámil, že v predajniach má momentálne dostatok vajíčok. „Spolupracujeme s viacerými domácimi aj zahraničnými dodávateľmi, aby sme mohli ponúkať našim zákazníkom ten najlepší pomer ceny a kvality a uspokojiť aj ich množstevný dopyt,“ doplnila Adriana Maštalircová z odboru podnikovej komunikácie Lidla. „Vajec pred Vianocami je dostatok. Sme radi, že situácia na trhu sa postupne stabilizuje.

Pri bežných objemoch pri vajciach z voľného výbehu už problém neevidujeme. Vajcia z klietkového a podstielkového chovu sú dodávané na podobnej úrovni, pričom situácia sa zlepšuje z týždňa na týždeň. Výpadok, ktorý nastal pre problémy dodávateľa, sa nám podarilo vykryť dodávkami od iných, menších slovenských producentov a vajcia dovážame aj od overených dodávateľov z Európskej únie, z Česka a Rumunska,“ dodal Marek Kravjar, hovorca Billa Slovensko. „Zásobovanie predajní systému COOP Jednota vo všetkých regiónoch Slovenska prebieha kontinuálne, neevidujeme výpadky vajíčok na pultoch našich predajní. Na centrálnej úrovni dlhodobo spolupracujeme výhradne so slovenskými dodávateľmi vajíčok a v tejto spolupráci budeme aj naďalej pokračovať. Jednotlivé spotrebné družstvá zároveň spolupracujú na regionálnej úrovni aj s menšími lokálnymi slovenskými producentmi vajec,“ uzavrela Jana Kuklová, hovorkyňa COOP Jednota Slovensko SD.