V internetových obchodoch silnie dopyt po tovare s tematikou atentátu na Trumpa

Donald Trump. Foto: pixabay.com/geralt

Víkendový atentát na bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolal nebývalý záujem o tovar s touto tematikou. V online obchodoch sa veľa predávajú najmä tričká, ktoré zachytávajú moment, keď je Trump obklopený ochrankou a ako dvíha zaťatú päsť na výraz vzdoru a odhodlania. Ceny sa pohybujú väčšinou od 9 do 40 dolárov, informujú v pondelok zahraničné médiá.

Tričká majú najrôznejšie slogany, ako napríklad Bulletproof (Nepriestrelný), Legends Never Die (Legendy nezomierajú), Grazed but not Dazed (Škrabnutý, ale nepremožený) alebo Shooting Makes Me Stronger (Po streľbe silnejší). Často je vidieť Trumpova tvár pofŕkaná krvou a niektoré tričká majú aj nápis Fight (Bojujte), čo je slovo, ktoré Trump smerom k svojim priaznivcom niekoľkokrát zopakoval, keď ho ochranka odvádzala z miesta streľby do bezpečia.

Už pár hodín po streľbe sa podniky a nezávislí predajcovia snažili vytvoriť slogany a tovar, ktorým by svoju doterajšiu ponuku zatraktívnili. Ich nové produkty ale teraz republikánskeho kandidáta na prezidenta častejšie zobrazujú ako vzdorovitého človeka, uviedla agentúra Reuters.

„(Predaj) predčil moje očakávania. Nepredpokladal som, že Trump bude mať toľko fanúšikov,“ povedal dvadsaťosemročný Čung Ťia-čch‘, ktorý na sieti Douyin predáva oblečenie v on-line obchode Paxinico. Za jediný deň predal okolo 40 tričiek s vyobrazením exprezidenta Trumpa krátko po tom, ako ho atentátnik zasiahol.

V Číne výroba trička s Trumpom zabrala asi pol minúty

Dvadsaťpäťročná Li Ťin-wej, ktorá predáva tovar na platforme Taobao, médiám v Hongkongu povedala, že vyrobiť v jej prevádzke v Číne tričko s Trumpom zabralo asi pol minúty. „Tie tričká sme na platforme Taobao ponúkli hneď, ako sme si všimli správy o streľbe, aj keď sme ich zatiaľ nemali k dispozícii. Za tri hodiny sme už mali vyše 2000 objednávok ako z Číny, tak zo Spojených štátov,“ povedala.

To, ako sa Trump pozerá do kamery, pripomína jeho typickú pózu v jeho reality šou The Apprentice (Učeň), kde v minulosti sám niekoľko rokov účinkoval. S podobným vyobrazením sa predáva mnoho suvenírov s Trumpovou podobizňou.

Vlani sa stala vďačnou témou pre vyobrazenie na tričkách Trumpova väzenská fotografia

Vlani sa napríklad stala vďačnou témou pre vyobrazenie na tričkách väzenská fotografia, ktorá bola vyhotovená, keď bol Trump krátko zadržaný. Vtedy sa vzdal úradom v štáte Georgia, kde čelil obvineniu z nelegálnych zásahov do posledných prezidentských volieb. Snímka sa objavila aj na ďalších suveníroch, vrátane pohárov, hrnčekov, plagátov i inde.

Trump sa stal v sobotu na predvolebnom mítingu v Pensylvánii terčom atentátnika, ktorý exprezidenta trafil do ucha. Útočníka bezpečnostné zložky okamžite zastrelili a Trump sa hneď ďalší deň vydal do Milwaukee na nominačný zjazd Republikánskej strany. Očakáva sa, že strana tam Trumpa potvrdí ako svojho kandidáta do novembrových prezidentských volieb, kde sa Trump stretne s terajším šéfom Bieleho domu Bidenom.