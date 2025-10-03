Tržby v talianskom maloobchode v auguste prekvapivo klesli, rast spomalil na minimum za 8 mesiacov

Tržby v talianskom maloobchode zaznamenali v auguste nečakaný medzimesačný pokles, aj keď jeho tempo bolo iba mierne. V medziročnom porovnaní pokračovali v raste, rozsah rastu bol však najslabší za osem mesiacov. Informovali o tom portály RTTNews a tradingeconomics, ktoré zverejnili najnovšie údaje talianskeho štatistického úradu.
Maloobchodné tržby v Taliansku klesli v auguste oproti júlu o 0,1 % po tom, ako v júli stagnovali. Analytici očakávali, že aj v auguste budú pokračovať v stagnácii.
Pod pokles sa podpísali tržby z predaja potravín aj nepotravinových produktov. V obidvoch prípadoch sa medzimesačne znížili o 0,1 %. Tržby z predaja potravín však v poklese pokračovali, zatiaľ čo v prípade predaja nepotravinových tovarov klesli po štyroch mesiacoch rastu.
V medziročnom porovnaní zaznamenali tržby v talianskom maloobchode rast, jeho tempo sa však prudko spomalilo. Zatiaľ čo v júli vzrástli o 1,8 %, v auguste rast dosiahol iba 0,5 %. Bolo to zároveň najslabšie tempo rastu od decembra minulého roka, v ktorom sa tržby zvýšili rovnako o 0,5 %.