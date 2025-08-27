Trump zdvojnásobil clá na indický tovar: Ktoré produkty postihlo nové opatrenie USA?

Rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zdvojnásobiť dovozné clá na indický tovar na 50 % sa do poslednej chvíle nezmenilo a clá vstúpili v stredu do platnosti. Tento krok podľa trhov ešte zhorší už aj tak napäté vzťahy medzi Washingtonom a Naí Dillí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Trump varoval Indiu, že pôvodné clá na viaceré indické tovary na úrovni 25 % zvýši na dvojnásobok, ak India nezastaví dovoz ruskej ropy. Od stredy tak platí 50-percentné clo na dovoz indických tovarov ako drahokamy, šperky, oblečenie, obuv, športové potreby, ale aj nábytok či chemické produkty. Je to jedno z najvyšších ciel, aké USA na obchodných partnerov uvalili.
Vysoké clá ohrozujú najmä malých indických vývozcov vrátane tých, ktorí žijú v domovskom štáte indického premiéra Naréndru Módího Gudžarát. Zdroj z indického ministerstva obchodu, ktorý si neželal byť menovaný, však uviedol, že exportéri poškodení clami získajú od štátu finančnú pomoc, pričom ten ich bude podporovať, aby pre svoje produkty našli nové trhy, ako sú Čína, krajiny Latinskej Ameriky alebo Blízkeho východu.
Indickí vývozcovia však majú na dodanie svojich tovarov do USA pri pôvodných nižších clách ešte trochu času. Podľa Colnej správy a ochrany hraníc USA to platí pre tovary, ktoré boli naložené na obchodné lode a vyplávali smerom do Spojených štátov pred polnocou 27. augusta. Tieto tovary budú spadať pod nižšie clo, ak sa do amerických prístavov dostanú do poludnia 17. septembra.
Clá, ktoré začali platiť v stredu, nasledovali po piatich kolách rokovaní, počas ktorých indickí predstavitelia verili, že by mohli dohodnúť clá na úrovni 15 %. Rozhovory medzi najväčšou ekonomikou a piatou najväčšou ekonomikou sveta boli však nakoniec neúspešné.
Vzájomný obchod USA a Indie s tovarom dosiahol vlani 129 miliárd USD (110,67 miliardy eur), pričom USA zaznamenali s Indiou obchodný deficit na úrovni 45,8 miliardy USD. Zástupcovia indických vývozcov odhadujú, že zvýšené clá by mohli zasiahnuť približne 55 % z celkového exportu Indie do USA, ktorý predstavuje zhruba 87 miliárd USD. Zároveň sa obávajú, že z toho budú profitovať konkurenti Indie ako Čína, Vietnam a Bangladéš. Navyše, ak zvýšené clá zostanú v platnosti dlhší čas, ovplyvní to aj záujem investorov o Indiu ako alternatívnu destináciu voči Číne na výrobu niektorých produktov, najmä spotrebnej elektroniky.