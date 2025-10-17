Vitajte pri kvíze, ktorý preverí, ako dobre sa pozeráte okolo seba pri jednej z najbežnejších činností – nakupovaní. Logá obchodov, do ktorých týždeň čo týždeň chodíte po rožky, mlieko či víkendovú maškrtu, poznáte ako svoje topánky. Alebo nie? Pripravili sme si pre vás 20 detailov, výrezov a mierne upravených symbolov známych reťazcov, ktoré pôsobia na Slovensku. Vašou úlohou je jednoducho uhádnuť, o ktorú značku ide.
Tieto značky vidíte niekoľkokrát do týždňa. Poznáte ich však aj vtedy, keď sa vám neukážu v plnej kráse? Otestujte si svoj postreh a zistite, či ste skutočný majster v nakupovaní. Ak toto nedáte, bude to hanba! Práve táto zdanlivá jednoduchosť je najväčšou výzvou. Poďme na to!
Radi testujete svoje vedomosti?
Vyskúšajte niektorý z našich ďalších kvízov na tejto stránke!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Správna odpoveď!
Nesprávna odpoveď!
Share the quiz to show your results !
Subscribe to see your results
Mal som %%score%% z %%total%% správne
Loading...