Vitajte pri kvíze, ktorý preverí, ako dobre sa pozeráte okolo seba pri jednej z najbežnejších činností – nakupovaní. Logá obchodov, do ktorých týždeň čo týždeň chodíte po rožky, mlieko či víkendovú maškrtu, poznáte ako svoje topánky. Alebo nie? Pripravili sme si pre vás 20 detailov, výrezov a mierne upravených symbolov známych reťazcov, ktoré pôsobia na Slovensku. Vašou úlohou je jednoducho uhádnuť, o ktorú značku ide.

Tieto značky vidíte niekoľkokrát do týždňa. Poznáte ich však aj vtedy, keď sa vám neukážu v plnej kráse? Otestujte si svoj postreh a zistite, či ste skutočný majster v nakupovaní. Ak toto nedáte, bude to hanba! Práve táto zdanlivá jednoduchosť je najväčšou výzvou. Poďme na to!

Ktorému obchodnému reťazcu patrí tento ikonický kruh?
Lidl
Billa
OBI

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Toto výrazné písmeno je symbolom ktorého reťazca?
Kaufland
Koruna
Kraj

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tieto pruhy sú charakteristickým prvkom loga...
Tesco
Terno
Teta

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Táto sýta žltá farba je typická pre...
Billa
Biedronka
Bauhaus

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento moderný a zaoblený nápis patrí...
COOP Jednota
FRESH
Delia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento symbol prinášajúci šťastie nájdeme v logu...
Terno
Delia
Metro

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento svieži lístok je súčasťou loga...
FRESH
Kukkonia
Yeme

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Táto farebná kombinácia a typ písma patrí...
CBA
Bauhaus
Biedronka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Táto dynamická vlna je súčasťou loga...
dm drogerie markt
Dr.Max
Delia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento veselý symbol používa v logu...
Teta drogérie
Benu
Terno

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento usilovný hlodavec je maskotom...
OBI
Hornbach
Bauhaus

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento remeselnícky symbol nájdete v logu...
Hornbach
Bauhaus
Merkury Market

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento jednoduchý zelený symbol patrí sieti lekární...
Dr.Max
Benu Lekáreň
EKOlekáreň

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento fragment patrí obchodu...
METRO
Tesco
IKEA

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento symbol, evokujúci slovenskú krajinu, je v logu potravín...
Kraj
Kvet
Koruna

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Táto milá lienka je maskotom nového hráča na slovenskom trhu...
Biedronka
Malina
Milk-Agro

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento originálny „nákupný zoznam“ je logom...
Yeme
Starý Otec
Kukkonia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Táto postava symbolizuje značku...
Starý Otec
U Vlka
Gazda

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Toto logo patrilo dnes už neexistujúcemu reťazcu...
Hypernova
Baumax
Hornbach

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Tento slávny optický klam je súčasťou loga reťazca...
Carrefour
Deichmann
Delia

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

