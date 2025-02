Súťaž pív Czech Beer Star hodnotí pivo systémom podobným tomu vinárskemu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/Republica

Celkovo 271 vzoriek nefiltrovaných a nepasterizovaných pív v piatok na Mendelovej univerzite hodnotí desať odborných komisií zložených vždy z troch hodnotiteľov. Vzorky do prvého ročníka súťaže Czech Beer Star zaslalo 67 pivovarov zo štyroch krajín – Česka, Slovenska, Poľska a Cypru. Usporiadatelia, ktorými je Mendelova univerzita a Beer Academy, zvolili pre súťaž pív netradičný spôsob hodnotenia inšpirovaný súťažami vinárskymi. ČTK to povedali Tomáš Gregor z Mendelovej univerzity a David Janda z Beer Academy.

„Väčšina súťaží pív v Česku je založená na inom princípe. Má určitý počet kategórií a v nich vyhlási prvé tri miesta. Náš systém je iný, dal by sa priblížiť systému, ktorý poznáme z vinárskych súťaží. Namiesto prvých troch miest v každej kategórii budú vzorky dostávať bodové hodnotenie na stobodovej škále a podľa zisku bodov dostanú zlaté či strieborné medaily,“ vysvetlil Janda.

Na zisk zlatej medaily musí vzorka získať aspoň 85 bodov, vzorky so ziskom 70 až 84 bodov budú ocenené striebornou medailou. Zároveň platí, že v každej kategórii môže medailu dostať len obmedzený počet vzoriek. Ocenené pivovary potom môžu fľaše alebo plechovky s oceneným pivom tri roky označovať príslušnou medailou. Výsledky piatkového hodnotenia usporiadatelia vyhlásia 4. marca.

Hodnotí sa chuť, „říz“, pena, vzhľad, aróma i celkový dojem

Dôvodom je zložitejšie spracovanie hodnotenia. „Máme desať komisií, v každej sedia traja degustátori. Každá komisia má pridelený rovnaký počet vzoriek a degustátori ich hodnotia spoločne. Ku každej anonymizovanej vzorke patrí hodnotiaci list. Degustátori sa musia zhodnúť na vlastnom hodnotení – chuť, „říz“, pena, vzhľad, aróma i celkový dojem. Potom diskutujú o tom, ako na nich pivo pôsobilo, čo vo vzorke cítili na začiatku, čo na konci,“ opísal systém Janda.

Hodnotiace listy treba potom spracovať. „Hodnotenie je iba v papierovej podobe, preto vyhodnotenie bude trvať dlhšie. Vyhlásenie výsledkov spájame s potravinárskou konferenciou Ingrove dni,“ doplnil Gregor.

Pivá budú komisie hodnotiť v 27 kategóriách, jedna z nich je určená aj pre školské pivovary. Zúčastňujú sa jej študenti Mendelovej univerzity a Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.

Nespotrebované pivo pôjde do liehovaru a vznikne z neho pivná pálenka

Súťaž má aj netradičný environmentálny presah. Súťažiace pivovary od každej vzorky zaslali iba liter piva, čo je v porovnaní s ostatnými súťažami minimum. Nespotrebované pivo potom poputuje do liehovaru v Púzdranoch a vznikne z neho pivná pálenka. „Zvažujeme, že by sme nechali pálenku nafľašovať do malých fliaš ako suvenír. Výpalky po vypálení alkoholu potom poputujú do kŕmnych zmesí, takže nič nepríde nazmar,“ doplnil Gregor.

V ďalších rokoch by usporiadatelia chceli rozšíriť počet krajín, ktoré sa súťaže zúčastnia. Chystajú sa o nej informovať odborové zväzy v zahraničí.

Degustačnú súťaž v piatok v pavilóne M, kde sa nachádza aj univerzitný pivovar Johan, sprevádzajú prednášky odborníkov z Mendelovej univerzity.