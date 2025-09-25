Starbucks zatvára desiatky prevádzok v USA: Pracovné miesta zaniknú, dôvodom je slabý predaj

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/cpastrick
Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/cpastrick
autor logo


TASR

Americká sieť kaviarní Starbucks vo štvrtok oznámila, že schválila plán reštrukturalizácie. Zahŕňa aj zatvárenie kaviarní s nedostatočnými výsledkami v USA a rušenie niektorých pracovných miest, keďže sa spoločnosť snaží oživiť predaj a zisky pod vedením generálneho riaditeľa Briana Niccola. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Niccol chce v rámci reorganizácie vrátiť prevádzkam „kaviarenský štýl“, zavedením keramických hrnčekov, pohodlného sedenia a skrátenia doby čakania.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

„Počas skúmania sme identifikovali kaviarne, v ktorých nedokážeme vytvoriť fyzické prostredie, ktoré naši zákazníci a partneri očakávajú, alebo v ktorých nevidíme cestu k finančnej výkonnosti, a tieto prevádzky budú zatvorené,“ uviedol Niccol v liste zamestnancom.

Starbucks zároveň zruší približne 900 pracovných miest v podporných tímoch a ukončí mnoho voľných pozícií, dodal.

Spoločnosť očakáva, že náklady na reštrukturalizáciu dosiahnu približne 1 miliardu USD (850,63 milióna eur), uvádza sa v podaní na regulačné úrady.

Viac o téme: ekonomika , obchod , pracovné miesta , predaj , reštrukturalizácia , Starbucks , USA , zamestnanosť , zisky

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy