Spoločnosť Nike oznámila zmenu vo vedení: Jej akcie výrazne posilnili

Nike. Foto: unsplash.com/Jeff Tumale

Americký výrobca športového oblečenia a obuvi Nike bude mať nového šéfa. Firma oznámila, že jej súčasný výkonný riaditeľ John Donahoe budúci mesiac odíde z funkcie. Nahradí ho Elliott Hill, ktorý vo firme v minulosti pôsobil na rôznych vedúcich pozíciách v Severnej Amerike i Európe.

Akcie podniku na toto oznámenie reagovali silným rastom. Zmena vo vedení firmy prichádza v čase, keď sa Nike potýka so slabnúcimi tržbami a zostrujúcou sa konkurenciou. Šesťdesiatročný Hill pôsobil v spoločnosti Nike 32 rokov, v roku 2020 však z firmy odišiel. „Som nadšený, že môžem Elliotta privítať späť v Nike,“ uviedol predseda správnej rady podniku Mark Parker. Správna rada podľa neho dospela k záveru, že Hill je vzhľadom na svoje schopnosti a skúsenosti „správnou osobou, ktorá bude riadiť ďalšiu fázu rastu spoločnosti Nike„. Štyridsaťšesťročný Donahoe vo firme do konca januára zostane ako poradca, aby pomohol zabezpečiť hladký priebeh zmeny vo vedení.

Podľa analytičky Jessicy Ramirezovej zo spoločnosti Jane Hali & Associates prináša zmena vo vedení „pozitívny signál“, pretože do čela podniku sa postaví niekto, kto ho dobre pozná. „Vyzerá to, že spoločnosť Nike chcela priviesť naspäť niekoho s veľkými skúsenosťami a rozsiahlymi vedomosťami o podniku a jeho problémoch,“ uviedol analytik David Swartz z firmy Morningstar Research. Donahoe, ktorý sa stal šéfom spoločnosti Nike začiatkom roka 2020, podľa neho prišiel do firmy „bez akýchkoľvek skúseností v odvetví“.