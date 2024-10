Slovenský trh môžu už v budúcom roku zaplaviť ukrajinské falošné vajcia

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Jakub Kapusnak

Ukrajinské vajcia môžu už v budúcom roku vytlačiť z obchodných reťazcov na Slovensku domácich producentov. Poukázal na to riaditeľ Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniel Molnár i riaditeľ spoločnosti Novogal Dvory nad Žitavou Ladislav Birčák. „Ak my máme výrobné náklady na jedno vajce desať až 11 centov a Ukrajina ho ponúka už aj s dovozom za šesť centov, je to naozaj na zváženie,“ upozornil na otáznu kvalitu týchto vajec Birčák. Podľa jeho názoru reálne hrozí, že budeme nakupovať zo zahraničia vajcia z alternatívnych chovov, ktoré v skutočnosti budú z klietkových chovov.

Dôvodom možných problémov na slovenskom trhu s vajcami je rozhodnutie obchodných reťazcov, ktoré po roku 2025 nechcú predávať vo svojich prevádzkach vajcia z klietkových chovov. „A to napriek tomu, že nie je schválený žiadny európsky ani slovenský právny predpis, ktorý by zakazoval chov nosníc v klietkových chovoch,“ skonštatoval Molnár.

Slovensko, podobne ako okolité krajiny, postupne rekonštruuje klietkové chovy na podstielkové a voliérové, problémom sú však financie. Podľa Birčáka producenti prerábajú výrobné haly vlastnými silami už päť rokov, väčšina z nich prostredníctvom úverových zdrojov. „Doteraz boli zo zdrojov EÚ schválené iba tri malé projekty, zo strany štátu sme nedostali na tieto rekonštrukcie ani cent. A to aj napriek memorandu, ktoré sme ešte v roku 2020 podpísali s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, kde sa štát zaviazal nájsť vhodné zdroje financovania,“ povedal Birčák.

Na rekonštrukciu všetkých klietkových chovov na alternatívne spôsoby je potrebných 65 miliónov eur

Začiatkom tohto roka sa v klietkových chovoch na Slovensku nachádzalo 65 % nosníc. Pri súčasnom tempe rekonštrukcií z vlastných zdrojov sa ich počet zníži do konca roka o päť percent. „Ak chceme splniť požiadavku reťazcov, potrebujeme ukončiť do konca roka ďalších minimálne 25 % klietkových chovov, čo vyžaduje 25 miliónov eur na chovy nosníc a odchovy mládok,“ vyčíslil Molnár. Na rekonštrukciu všetkých klietkových chovov nosníc na alternatívne spôsoby chovu sú potrebné finančné prostriedky v objeme 65 miliónov eur.

Ak reťazce nezvážia svoje rozhodnutie, budú nútené vajcia dovážať zo zahraničia. „Niektoré štáty EÚ však doteraz neprerobili vôbec nič, najmä južné štáty. A niektoré štáty zasa zvýšili percento klietkových chovov až o sedem percent. Je to divné, niektoré štáty idú hore s klietkami, niektoré dole a niektoré nerobia vôbec nič. Ale reťazce vyhlasujú, že ich zámer nenakupovať vajcia z klietkových chovov platí pre všetky ich filiálky v celej Únii. Tak mi to nejako nejde dokopy, ako je to možné,“ zhodnotil súčasnú situáciu na trhu Birčák.