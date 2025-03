Prvá Biedronka na Slovensku otvorila svoje brány: Pozrite sa, ako to v novom reťazci vyzerá! (foto)

Aktualizované FOTO Zobraziť galériu (45) Prvá predajňa poľského reťazca Biedronka na Slovensku v obci Miloslavov pri Bratislave v deň otvorenia 5. marca 2025. Foto: oPeniazoch.sk

Dlho očakávaný príchod nového hráča v maloobchode s potravinami na Slovensku je tu. Poľský diskontný reťazec Biedronka otvára u nás prvú predajňu, a to v obci Miloslavov.

Prvé správy o príchode Biedronky na Slovensko sa začali šíriť ešte v roku 2023. Portugalská spoločnosť Jerónimo Martins, pod ktorú Biedronka patrí, neskôr informovala, že prvú predajňu na Slovensku chce otvoriť koncom roka 2024. Termín sa však posunul a prví zákazníci si môžu výrobky v Biedronke kúpiť až od 5. marca, a to v obci Miloslavov pri Bratislave.

Biedronka vybudovala na Slovensku aj distribučné centrum vo Voderadoch, kde bude logistiku nového reťazca aktuálne zabezpečovať 66 zamestnancov. Šéf distribučného centra vo Voderadoch Miroslav Belica predpokladá, že počet zamestnancov centra sa môže zvýšiť zo súčasných 66 až na 476 v horizonte 4 až 5 rokov. Časom by pritom malo pribudnúť aj ďalšie distribučné centrum na východe Slovenska. Fotografie z nového distribučného centra, ale aj zo samotnej prvej predajne v Miloslavove, si môžete pozrieť v našej galérii nižšie.

Po otvorení prvej predajne v Miloslavove by mali nasledovať ďalšie aj v ostatných regiónoch Slovenska. Už vo štvrtok 6. marca by mala pre zákazníkov pribudnúť ďalšia predajňa, tentokrát vo Zvolene. Nasledovať by mali aj ďalšie predajne v Považskej Bystrici, Nových Zámkoch či Senici. Expanzia by mala pokračovať aj do ďalších miest. Celkovo už teraz celá spoločnosť zamestnáva takmer 300 ľudí vrátane regionálnych centier, centrály v Bratislave a spomínaného vlastného distribučného centra.

Plánujete nakupovať v novom diskontnom reťazci Biedronka? Áno Nie Odoslať odpoveď

Reťazec Biedronka avizuje, že chce na slovenský trh priniesť vysokokvalitné potraviny za dostupné ceny. Jednou z jej priorít je aj spolupráca s lokálnymi dodávateľmi a výrobcami. „Sme presvedčení, že naše pôsobenie na Slovensku prispeje k hospodárskemu rastu a zlepší dostupnosť kvalitných potravín pre slovenské rodiny,“ uviedol pri príležitosti vstupu na slovenský trh CEO Biedronka Slovakia Maciej Łukowski.

Vo svojej vôbec prvej predajni na Slovensku, ktorá sa nachádza v Miloslavove blízko Bratislavy, bude Biedronka ponúkať viac ako 3400 výrobkov. Zamerať sa chce na ponuku čerstvých potravín v spolupráci so slovenskými dodávateľmi. Predajňa v Miloslavove sa oficiálne pre zákazníkov otvára v stredu 5. marca o 14:00. Pravidelné otváracie hodiny predajne budú od pondelka do soboty od 7:00 do 21:00 a v nedeľu od 8:00 do 20:00.

Zobraziť galériu (45) Prvá predajňa poľského reťazca Biedronka na Slovensku v obci Miloslavov pri Bratislave v deň otvorenia 5. marca 2025. Foto: oPeniazoch.sk

Prvú predajňu postavila slovenská developerská spoločnosť od základov za dva a pol mesiaca, jej predajná plocha je 1239 metrov štvorcových. Disponuje šiestimi samoobslužnými pokladňami, tradičnými pokladňami a elektronickými cenovkami. Nechýbajú ani recyklačné kontajnery a automaty na vratné zálohy. Súčasťou predajne je aj 61 parkovacích miest, v budúcnosti by mali pribudnúť aj nabíjacie stanice pre elektromobily a fotovoltické panely na streche predajne.

Zákazníci Biedronky pritom aj v jej obchodoch nájdu to, na čo sú zvyknutí z konkurenčných reťazcov na Slovensku. Rovnako totiž bude ponúkať aj privátne značky. „Od začiatku sme sa zamerali aj na spoluprácu so slovenskými dodávateľmi, s ktorými sme vytvorili niekoľko privátnych značiek, ktoré kladú dôraz na kvalitu, čerstvosť a udržateľnosť,“ tvrdí Łukowski.

Biedronka je súčasťou skupiny Jerónimo Martins Group. Jej korene siahajú až do roku 1792. Skupina pôsobí v šiestich krajinách, a to v Portugalsku, Poľsku, Kolumbii, Maroku, Českej republike a teraz už aj na Slovensku. Celkovo prevádzkuje zhruba 5500 predajní a zamestnáva 135-tisíc ľudí.