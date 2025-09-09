Slováci menia návyky: Obchodníci bez platby kartou môžu stratiť až 40 % zákazníkov

Platba kartou alebo mobilom cez platobný terminál je najobľúbenejším spôsobom vyrovnávania účtu pre osem z desiatich obyvateľov Slovenska. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu agentúry Ipsos pre spoločnosť Visa. Až 35 % respondentov uviedlo, že pokiaľ obchodník neponúka možnosť platby kartou, tak by v takomto podniku nakupovalo menej často alebo by tam úplne prestali nakupovať.
Počet zákazníkov, ktorým prekáža, ak prevádzka neponúka možnosť platby kartou, sa oproti minulému roku zvýšil. Kým vlani to tvrdilo 29 % obyvateľov Slovenska, v roku 2025 to považujú za problém už štyria z desiatich opýtaných. Naopak, z prieskumu vyplýva, že po zavedení terminálu sa slovenským podnikateľom zvýšili tržby v priemere o 27 %.
Preferencia bezkontaktných platieb na Slovensku zostáva silná. Viac než 90 % Slovákov zároveň považuje platby kartou za bezpečný, rýchly a pohodlný spôsob platenia. Kým najčastejšie využívanie digitálnych platieb je viditeľné medzi mladými ľuďmi, tento trend sa týka všetkých vekových skupín. Aj medzi najstaršími oslovenými Slovákmi (54 – 65 rokov) uprednostňuje sedem z desiatich platbu kartou, mobilom alebo smart hodinkami. U najmladších respondentov (18 – 26 rokov) sú digitálne platobné metódy prvou voľbou pre viac než 85 % z nich.
Preferencia platiť digitálne je najvyššia v mestách nad 100.000 obyvateľov, kde je to najobľúbenejšia platobná metóda až pre 88 % opýtaných. Trend však vidieť naprieč celým Slovenskom. Aj obyvatelia menších obcí do 1000 obyvateľov si už zvykli na moderné spôsoby platenia – kartou, mobilom či hodinkami. Až 78 % opýtaných z tejto skupiny uviedlo, že tieto formy preferuje pri každodenných platbách.