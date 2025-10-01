Rekordná hodnota falšovaného tovaru v EÚ: V roku 2024 zadržali milióny položiek za miliardy eur

Európska komisia (EK) a Úrad EÚ pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v stredu upozornili, že colné orgány a orgány dohľadu nad trhom EÚ v roku 2024 zadržali 112 miliónov falšovaných položiek v hodnote 3,8 miliardy eur. Ide o druhý najvyšší počet zachytených falšovaných kusov v histórii EÚ, informuje spravodajca TASR.
EUIPO spresnil, že napriek poklesu celkového objemu falšovaných položiek oproti rekordom z roku 2023 (152 miliónov) sa ich hodnota prudko zvýšila v dôsledku elektronických cigariet a drahších položiek, ako je softvér a luxusný tovar.
Správa varuje, že rast elektronického obchodu a geopolitické zmeny zaťažujú systémy presadzovania práva, a zdôrazňuje potrebu posilnených colných kontrol a prísnejšieho overovania duševného vlastníctva na ochranu spotrebiteľov a priemyselných odvetví EÚ pred porušovaním duševného vlastníctva.
Podľa správy colné orgány zadržali na hraniciach EÚ približne 20 miliónov predmetov s odhadovanou hodnotou 1,5 miliardy eur, čo predstavuje desaťročné maximum. Orgány však čelia novým výzvam: nárastu elektronického obchodu, geopolitickej situácii a globálnym krízam.
Pri riešení týchto výziev má zohrať kľúčovú úlohu colná reforma, ktorú EK predložila v roku 2023. Zavedie colné dátové centrum založené na údajoch a umelej inteligencii na sledovanie dodávateľských reťazcov a identifikáciu rizikových zásielok.
Hoci celkový počet zaistených predmetov bol vlani nižší ako výnimočný rekord z roku 2023, v porovnaní s rokom 2022 sa počet zadržaných falšovaných položiek zvýšil o vyše 30 %, ale odhadovaná hodnota položiek dosiahla najvyššiu zaznamenanú úroveň.
Komisia tvrdí, že falšovaný tovar ohrozuje bezpečnosť spotrebiteľov, spravodlivú hospodársku súťaž a inovácie. Falšuje sa oblečenie, hračky, telová kozmetika a parfumy, hudobné CD/DVD nosiče (vrátane softvéru) a aj elektronické cigarety. Šírenie sofistikovanejších falzifikátov umožňujú aj nové technológie.
V roku 2024 orgány zo siedmich členských štátov zaznamenali 90 % objemu falšovaného tovaru: Francúzsko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Španielsko a Taliansko. Z pohľadu hodnoty zaistených položiek „rekordérmi“ (90 % celkovej odhadovanej hodnoty) boli Francúzsko, Grécko, Holandsko, Nemecko, Španielsko a Taliansko.
Podľa pôvodu falšovaných položiek sa na prvom mieste ocitli Spojené arabské emiráty, Čína a Turecko. To podľa EK naznačuje posun v globálnom dodávateľskom reťazci.