Rakúsky maloobchod po štyroch mesiacoch rastu: Reálne tržby v auguste prudko klesli kvôli inflácii

Tržby rakúskeho maloobchodu sa v auguste znížili. V nominálnom vyjadrení boli síce o 0,8 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka, po očistení o infláciu však reálne klesli o 2,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, ktorá zverejnila údaje rakúskeho štatistického úradu.
Ide o prvý pokles po štyroch mesiacoch rastu, oznámil v pondelok štatistický úrad. Nominálne tržby v obchodoch s potravinami vzrástli o 2 %, zatiaľ čo reálne boli o 2,5 % nižšie. „Najmä v sektore maloobchodu s potravinami pozorujeme výrazný rozdiel medzi nominálnym nárastom tržieb a reálnym poklesom tržieb v dôsledku vysokej inflácie cien potravinárskych výrobkov,“ vysvetlila riaditeľka štatistického úradu Manuela Lenková.
V Rakúsku sa inflácia v súčasnosti pohybuje na takmer dvakrát vyššej úrovni, ako je priemer za celú eurozónu. Najsilnejšími faktormi, prispievajúcimi k rastu cien, sú stravovacie služby, potraviny a elektrina.