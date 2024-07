Rakúsko vytvorilo od januára do apríla obchodný prebytok 2,85 miliardy eur

Foto: pixabay.com/pepa74

Obchodná bilancia Rakúska sa v období od januára do konca apríla dostala do kladných čísel, k čomu prispel výrazný pokles dovozu. Informuje o tom správa z agentúry APA, ktorá v pondelok zverejnila najnovšie údaje rakúskeho štatistického úradu.

Podľa predbežných údajov štatistického úradu predstavovala hodnota dovozu 62,67 miliardy eur, čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka predstavuje pokles o 12,9 %. Hodnota vývozu z Rakúska klesla o 4,1 % na 65,51 miliardy eur. Výsledkom bol prebytok zahraničného obchodu vo výške 2,85 miliardy eur po schodku 3,67 miliardy eur v období január až apríl 2023.

Dovoz za štyri mesiace do konca apríla 2024 klesol predovšetkým v prípade tovarov z Nemecka, najdôležitejšieho obchodného partnera Rakúska, a to o 9 %, ako aj v obchode so Švajčiarskom (-44,4 %), Čínou (-14,9 %) a Talianskom (-7,3 %).