Priemerné platy v auguste 2025 rástli vo všetkých odvetviach, reálne si polepšili najmä služby

Priemerná nominálna mesačná mzda v auguste 2025 medziročne rástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Rast platov sa pohyboval od 0,5 % v predaji a oprave vozidiel do 9 % v reštauráciách s pohostinstvami. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

Vyššie tempo medziročného rastu ako inflácia – reálny rast zaznamenalo 6 z 10 odvetví. Najdynamickejší bol v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 4,6 %, vo zvyšku odvetví sa pohyboval od 0,2 % v ubytovaní do 2,4 % v maloobchode. Reálny pokles platov evidoval predaj motorových vozidiel vrátane opráv o 3,6 % ako aj vybrané trhové služby o 2,2 %. Miernejšie, do 0,8 % klesli reálne mzdy v priemysle a tiež v informáciách s komunikáciou.

V súhrne za osem mesiacov roka 2025 mzdy medziročne vzrástli nominálne vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach, reálne v 9 z nich. Reálny rast zohľadňujúci aj inflačné vplyvy sa pohyboval v rozpätí od 0,2 % vo veľkoobchode do 4,6 % v reštauráciách vrátane pohostinstiev. Naopak, mzdy oproti vlaňajšku reálne klesli o 1,4 % vo vybraných trhových službách.

