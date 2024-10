Prídeme o možnosť lacných nákupov? Európska komisia si posvietila na obľúbený obchod Slovákov!

Foto: freepik.com/ ijeab

Kým kedysi patril k najobľúbenejším zahraničným e-shopom Aliexpress, v súčasnosti je jeho veľkou konkurenciou gigant Temu, ktorému podľahli tisícky Slovákov. Európska komisia si teraz naň posvietila kvôli možnému obchádzaniu pravidiel.

Ako informuje Európska komisia (EK) na svojom webe, spoločnosti Temu zaslala žiadosť o informácie (RFI) podľa zákona o digitálnych službách (DSA). Dôvodom má byť opätovný výskyt obchodníkov predávajúcich nelegálne výrobky na jej online trhovisku. Preto ju požiadala, aby poskytla podrobné informácie a interné dokumenty o opatreniach na zmiernenie dôsledkov ich prítomnosti.

V RFI sa od Temu ďalej požaduje, aby poskytla ďalšie údaje a informácie o opatreniach prijatých na zmiernenie rizika šírenia nelegálnych výrobkov, ako aj rizík súvisiacich s ochranou spotrebiteľa, verejného zdravia a blahobytu používateľov. Okrem toho komisia žiada aj podrobné informácie o odporúčacích systémoch Temu a o rizikách pre ochranu osobných údajov používateľov.

Spoločnosť Temu musí poskytnúť požadované informácie do 21. októbra 2024. Následne komisia určí ďalšie kroky. Môže dôjsť k formálnemu začatiu konania a EK tiež môže uložiť pokutu za nesprávne, neúplné alebo zavádzajúce informácie v odpovedi na RFI. Ak Temu včas neodpovie, komisia môže uložiť pravidelné pokuty. To by mohlo časom ovplyvniť aj ceny a vývoj na platforme.

Toto nie je prvý raz, čo má Temu nejaké problémy. Spoločnosť bola 31. mája 2024 v rámci DSA označená za veľmi veľkú online platformu (VLOP), čím sa sprísnili jej podmienky fungovania.

Komisia už žiadala o informácie

Komisia už 28. júna 2024 zaslala spoločnosti RFI o opatreniach, ktoré prijala na splnenie povinností DSA týkajúcich sa takzvaného mechanizmu „Notice and Action“ na oznamovanie nezákonných výrobkov, ochrany neplnoletých osôb, transparentnosti odporúčacích systémov, vysledovateľnosti obchodníkov a dodržiavania predpisov prostredníctvom dizajnu.

Euractiv ešte v máji informoval, že až sedemnásť spotrebiteľských organizácií z Európy podalo sťažnosť na Temu. Dôvodom vtedy bola nízka kvalita produktov, zavádzanie pri cenách, ale aj oblečenie či hračky s obsahom škodlivých látok.

Temu má dokonca využívať aj rôzne manipulatívne techniky, aby spotrebitelia nakupovali a míňali viac peňazí, než by možno pôvodne chceli. Je teda len otázkou času, kedy začne Európska komisia riešiť aj tieto záležitosti. Nie je vylúčené, že Temu bude musieť v budúcnosti spĺňať ešte prísnejšie pravidlá, aby mohla naďalej zotrvať v Európskej únii.