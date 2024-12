Pozor na doručovanie zásielok pred Vianocami: Kuriéri už čoskoro očakávajú najvyťaženejší deň v roku!

Ilustračné foto. Foto: Packeta

Vianoce sú pre doručovacie služby najvyťaženejším obdobím roka. Počet zásielok sa oproti zvyšku roka až strojnásobí. Dôležité je preto si naplánovať objednávanie darčekov tak, aby ste si ich stihli vyzdvihnúť včas. Prezradíme vám aj to, kedy kuriéri očakávajú najvyťaženejší deň v tomto roku, bude to už čoskoro.

Doručovacie služby počas Vianoc spracovávajú až trojnásobne viac zásielok oproti zvyšku roka. Ako upozorňuje doručovacia spoločnosť Packeta, prvým vrcholom tejto sezóny boli objednávky počas novembrového sviatku Black Friday plného zliav a výpredajov. Najviac objednávok darčekov z e-shopov však spoločnosť očakáva počas posledného víkendu pred Štedrým dňom.

Ak teda chcete, aby vám darčeky prišli včas, je dobré objednávať si tovar, ktorý majú predajcovia na sklade a zároveň je dobré si overiť doručovacie lehoty, ktoré uvádza e-shop.

Z dát Packety vyplýva, že ľudia každoročne najviac darčekov objednávajú počas posledného víkendu pred Vianocami, keď voľnú sobotu a nedeľu využijú na prechádzanie ponuky e-shopov. „Tie potom doručovacím službám objednávky expedujú na začiatku týždňa. Vôbec najvyťaženejším dňom by tento rok mohol byť pondelok 16. decembra,“ informuje doručovacia spoločnosť. Napríklad vlani v tento najvyťaženejší deň stanovila nový rekord a za 24 hodín spracovala až 390-tisíc zásielok.

Pre mnohých zákazníkov e-shopov je v súčasnosti dôležité vybaviť si objednávky tak, aby si zásielku mohli vyzdvihnúť ešte do Vianoc. Packeta upozorňuje, že 98 percent zásielok doručuje v rámci Slovenska do svojich výdajných miest a boxov už na druhý deň od ich prevzatia do prepravy. Dôležitý je tak údaj, kedy zvládne zásielku expedovať váš e-shop. „Pred Vianocami by si mali skontrolovať, aké doručovacie lehoty uvádza vybraný internetový obchod na svojich webových stránkach a najmä, či je tovar, ktorí vkladajú do košíka, na sklade,“ odporúča Packeta.

Pozor na otváracie hodiny výdajných miest

Tento rok vianočné sviatky vychádzajú uprostred týždňa. Aj keď je pondelok 23. december ešte pracovným dňom, niektoré výdajné miesta už môžu byť zatvorené. Packeta preto zákazníkom odporúča, aby si dobre skontrolovali otváracie hodiny.

„V prípade Packety je posledným doručovacím dňom pondelok 23. decembra. Platí to pre doručovanie priamo na domáce adresy, ale aj rozvoz zásielok do Z-BOXov a výdajných miest. V prípade partnerských výdajných miest odporúčame skontrolovať si ich otváracie hodiny. Je možné, že časť z nich už bude mať 23. decembra dovolenku,“ uvádza spoločnosť.

Aby na takýchto miestach zákazníkom nezostali nevydané zásielky, bude ich Packeta presmerovávať aj na iné najbližšie výdajné miesta. Spoločnosť už pritom skôr informovala, že počas Vianoc dočasne skracuje aj úložnú dobu zásielok na výdajných miestach po celom Slovensku zo siedmich na 5 dní, počas ktorých je dané miesto otvorené. Viac si môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.