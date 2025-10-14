Potraviny v Británii opäť zdražujú: Inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za posledné dva roky

Potravinová inflácia v Británii sa za ostatný mesiac zrýchlila, pričom sa vrátila na najvyššiu úroveň za takmer dva roky. Tú prvýkrát zaznamenala v období na prelome júna a júla. Poukázali na to výsledky prieskumu spoločnosti Worldpanel by Numerator. Podľa nej sa tak ešte viac zvyšuje tlak na spotrebiteľov, ktorí už musia riešiť zvýšené náklady na energie. Informovala o tom agentúra Reuters.
Podľa údajov Worldpanel by Numerator, pôvodne známej ako Kantar, dosiahla potravinová inflácia v Británii za štyri týždne do 5. októbra 5,2 %. Na porovnanie, za mesiac do 7. septembra sa ceny potravín v Británii zvýšili o 4,9 %. Najnovšia potravinová inflácia sa tak vrátila na úroveň, ktorú zaznamenala za štyri týždne do 13. júla.
Najvýraznejšie sa opäť zvýšili ceny cukroviniek, najmä čokoládových, a potom aj ceny čerstvého mäsa a kávy. Naopak, výraznejšie klesli ceny šumivých vín.
Firmy v tejto súvislosti poukazujú najmä na zvýšené ceny vstupných komodít, ale aj na vyššie pracovné náklady. Konzorcium britského maloobchodu (BRC), ktoré zastupuje najväčšie maloobchodné spoločnosti v krajine, očakáva, že potravinová inflácia sa do konca roka zrýchli na 6 %.
Britská centrálna banka je mierne optimistickejšia. Predpokladá, že pred Vianocami by potravinová inflácia mohla dosiahnuť 5,5 % a následne by sa mala zmierniť.