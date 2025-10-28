Podnikateľ dostal od PMÚ rekordnú pokutu 70-tisíc eur za nespoluprácu počas inšpekcie

Protimonopolný úrad (PMÚ) SR uložil pokutu vo výške 70.000 eur podnikateľovi firmy Sinop Alfa za odmietnutie predložiť mobilný telefón počas neohlásenej inšpekcie ešte začiatkom júna tohto roka v jeho obchodných priestoroch. Inšpekcia bola súčasťou prešetrovania podnikateľov v oblasti poskytovania klimatizačných a chladiarenských služieb či služieb tepelných čerpadiel. Informoval o tom PMÚ na svojej webovej stránke.
„Počas inšpekcie podnikateľ opakovane odmietol predložiť PMÚ svoj pracovný mobilný telefón, hoci bol na to niekoľkokrát vyzvaný a upozornený na následky tohto konania. Tým porušil svoju povinnosť riadne spolupracovať s PMÚ a sprístupniť informácie a podklady v elektronickej podobe. Keďže bol mobilný telefón využívaný na pracovné účely, mohol obsahovať dôkazy relevantné pre prebiehajúce prešetrovanie. Odmietnutím predložiť ho preto podnikateľ čiastočne zmaril účel inšpekcie,“ uviedol úrad.
Pokuta vo výške 70.000 eur, ktorú vydal úrad, predstavuje približne jedno percento z obratu podnikateľa za predchádzajúce účtovné obdobie. Rozhodnutie PMÚ zatiaľ nie je právoplatné, podnikateľ sa tak môže voči nemu odvolať.