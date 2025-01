Opoziční poslanci chcú zakázať predaj „energeťákov“ deťom: Môže to viesť k fajčeniu, alkoholu aj ľahkým drogám, tvrdia!

Foto: pixabay.com/Herbich

Opoziční poslanci z Hnutia Slovensko chcú radikálne zakročiť voči predaju nápojov s obsahom kofeínu a iných podporných látok maloletým. Do parlamentu predložili návrh na jeho zákaz.

Predaj nápojov s obsahom kofeínu a iných podporných látok, aj takzvaných energetických nápojov, by mohol čeliť obmedzeniam. Aspoň tak si to predstavujú poslanci za Hnutie Slovensko, ktorí do Národnej rady SR predložili novelu zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Jej jediným cieľom je totiž zakázať predaj takýchto nápojov maloletým.

Poslanci Richard Vašečka, Anna Záborská, Branislav Škripek a Rastislav Krátky argumentujú tým, že tieto nápoje medzi mladistvými v poslednom období výrazne vzrástli na popularite. A to aj preto, že sú široko dostupné v predajniach potravín, čo bez problémov umožňuje prístup mladistvých k ich „pravidelnému, nadmernému a inak rizikovému užívaniu“.

Odvolávajú sa aj na odborné štúdie, podľa ktorých konzumácia nápojov s vysokým obsahom kofeínu alebo iných látok s podobnými účinkami môže viesť k závislosti, ako aj k viacerým zdravotným problémom. Ide napríklad o zvýšenie krvného tlaku a kardiovaskulárne problémy. „Preukázaná je tiež určitá korelácia s fajčením, konzumáciou alkoholu a iných ľahkých drog,“ píšu vo svojom návrhu. Okrem toho poukazujú aj na vysoký obsah cukru v takýchto nápojoch, čo prispieva k zvýšenej miere obezity.

Jedna z predkladateliek návrhu na zákaz predaja energetických nápojov osobám mladším ako 15 rokov poslankyňa za Hnutie Slovensko a predstaviteľka Kresťanskej únie Anna Záborská na tlačovej konferencii hnutia v júli 2023. Foto: SITA

„Z vyššie uvedených dôvodov sa navrhuje zákaz predaja nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit osobám mladším ako 15 rokov,“ uvádzajú poslanci za Hnutie Slovensko. Zákaz by mal podľa ich návrhu platiť na predaj nápojov s obsahom kofeínu, taurínu alebo draslíka nad vymedzený limit. Porušenie takéhoto zákazu predaja by pritom malo byť v zákone vymedzené ako správny delikt. Účinnosť novely poslanci navrhujú od 1. júla 2025.

Obdobná legislatíva je pritom podľa nich účinná už napríklad v Poľsku, Lotyšsku a Litve, kde je zakázané energetické nápoje predávať osobám do 18 rokov veku. Podobná legislatíva sa má pripravovať aj v Česku so zákazom predaja do 15 rokov.