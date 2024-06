Obchodný prebytok Nemecka mierne klesol: Dovoz vzrástol viac, než sa čakalo

Nemecká vlajka. Foto: pixabay.com/analogicus

Obchodný prebytok Nemecka zaznamenal v apríli mierny pokles napriek tomu, že vývoz rástol výraznejšie, než sa očakávalo. Na druhej strane, dovoz rástol prudšie než vývoz, pričom tempo jeho rastu predstavovalo 10-mesačné maximum. Informoval o tom v piatok portál tradingeconomics, ktorý zverejnil najnovšie údaje nemeckého štatistického úradu Destatis.

Obchodný prebytok Nemecka dosiahol v apríli 22,1 miliardy eur oproti 22,2 miliardy eur v predchádzajúcom mesiaci. Trhy pritom očakávali rast prebytku na 22,6 miliardy eur.

Export vzrástol medzimesačne o 1,6 % a dosiahol 14-mesačné maximum 136,6 miliardy eur. To je lepší vývoj, než sa predpokladalo, keďže analytici očakávali pokračovanie tempa rastu z marca, v ktorom sa export zvýšil o 1,1 %.

Rástol vývoz do Európskej únie aj štátov mimo tohto bloku. Export Nemecka do EÚ vzrástol o 1,2 % a do krajín mimo EÚ o 2 %. V rámci štátov mimo Únie sa výrazne zvýšil export do Ruska a Británie. Do Ruska vzrástol o 17,3 % a Británie o 15,4 %.

Na druhej strane, dovoz vzrástol o 2 % na najvyššiu úroveň od júna minulého roka 114,5 miliardy eur. Analytici počítali s rastom iba o 0,9 %. Nemecko výrazne zvýšilo dovoz z krajín EÚ, a to o 4,3 %. Naopak, z krajín mimo EÚ sa dovoz znížil, v rámci nich najmä z Číny, z ktorej dovoz klesol o 7,2 %. Znížil sa aj dovoz z USA (-1 %) a Ruska (-2,9 %).