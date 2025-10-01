Nike prekvapila poklesom zisku o tretinu, clá od Trumpa firmu vyjdú ešte drahšie

Americký výrobca športovej obuvi a oblečenia Nike oznámil za 1. štvrťrok súčasného obchodného roka pokles zisku o vyše 30 %. Spoločnosť zároveň upozornila, že vysoké dovozné clá, ktoré na zahraničné produkty uvalil americký prezident Donald Trump, ju budú stáť omnoho viac, než pôvodne predpokladala. TASR o tom informuje na základe správ agentúry DPA a portálu RTTNews.
Spoločnosť oznámila, že za 1. kvartál obchodného roka 2025/2026, čo predstavuje obdobie od júna do konca augusta, dosiahla čistý zisk 727 miliónov USD (619,20 milióna eur). To je o 31 % nižší zisk než za rovnaké obdobie predchádzajúceho obchodného roka.
Tržby sa však zvýšili a aj keď rast dosiahol iba 1 %, prekonali očakávania analytikov. Dosiahli 11,7 miliardy USD, zatiaľ čo analytici predpokladali tržby na úrovni 11 miliárd USD.
Spoločnosť však zároveň varovala, že Trumpove dovozné clá ju budú stáť podstatne viac, než odhadovala pred tromi mesiacmi. Vtedy očakávala, že ju v tomto obchodnom roku budú stáť približne miliardu dolárov. Teraz oznámila, že clá budú pre ňu znamenať dodatočné náklady vo výške 1,5 miliardy USD.