Alarmujúce zistenia: Život ohrozujúce hračky nájdete aj na známych obľúbených e-shopoch! Na toto si dajte pozor

Kde zvyknete nakupovať? Ak okrem slovenských, českých alebo celkovo európskych e-shopov využívate známe obchodné platformy s ponukami tretích strán, mali by ste zbystriť pozornosť. Niektoré výrobky predstavujú vážne riziko pre vás a vaše deti.

Toy Industries of Europe (TIE) nedávno urobil prieskum, ktorého výsledky sú priam alarmujúce. Nakúpili viac ako 100 hračiek od predajcov tretích strán z EÚ aj mimo EÚ na 10 online trhoviskách. 80 % z týchto hračiek nespĺňalo bezpečnostné normy EÚ, napríklad tie stanovené Smernicou EÚ o bezpečnosti hračiek.

Nezávislé laboratórne testy ukázali, že tieto hračky predstavujú vážne zdravotné riziká pre deti, vrátane rizika zadusenia a toxických chemikálií. TIE preto vyzýva EÚ, aby urýchlene prijala opatrenia na odstránenie medzier v právnych predpisoch a aby online trhoviská boli zodpovedné za bezpečnosť produktov ponúkaných na ich platformách, keď za to nenesie zodpovednosť žiadna iná strana so sídlom v EÚ.

Sú medzi nimi aj obľúbené obchody Slovákov

TIE spomínané výrobky nakúpili aj na platformách, kde bežne nakupujú mnohí Slováci. Konkrétne išlo o stránky Allegro, AliExpress, Amazon Marketplace, Bol, Cdiscount, Fruugo, Light In The Box, Shein, Temu a Wish. Šesť z týchto platforiem podpísalo Záväzok o bezpečnosti výrobkov EÚ, čo je dobrovoľný záväzok zastaviť predaj nebezpečných výrobkov na ich platformách.

Tento nákupný experiment sa zameral výlučne na neoznačené hračky a hračky s neznámymi značkami, ktoré predávali tretie strany cez online trhoviská. Neboli teda zakúpené žiadne značkové hračky, takže výsledky neodzrkadľujú bezpečnosť všetkých hračiek dostupných na týchto platformách.

Kompletný zoznam nebezpečných hračiek z prieskumu TIE si môžete pozrieť na tomto odkaze, kde nájdete aj presné riziká, ktoré predstavujú. Kontroly odhalili napríklad tieto nedostatky:

Mnohé hračky, napríklad detské hryzátka, sa môžu príliš ľahko rozbiť na malé časti, ktoré môžu spôsobiť, že sa dieťa zadusí.

Našli sa magnety, ktoré môžu dieťaťu prepichnúť črevá, ak ich prehltne dva kusy.

Elektronická tabuľa, ktorá má veľmi ľahko dostupné gombíkové batérie. Tie môžu pri prehltnutí spôsobiť vážne poranenie alebo smrť.

Slizové výrobky obsahujúce viac ako 13-krát vyššie množstvo bóru, ako je povolený limit. Bór je chemická látka spojená s problémami reprodukčného zdravia.

Hlavným zdrojom tohto problému je nedostatočná právna zodpovednosť. Catherine Van Reeth, generálna riaditeľka TIE, hovorí: „Nebezpečné hračky od predajcov, ktorí ignorujú pravidlá EÚ, budú naďalej zaplavovať EÚ, pokiaľ sa internetovým obchodom nezvýši zodpovednosť za bezpečnosť hračiek predávaných na ich platforme, kde túto zodpovednosť nemá nikto iný v EÚ. Pokiaľ nebude musieť každý účastník hodnotového reťazca zohrávať svoju úlohu, zostane právna medzera. Popri zabezpečení toho, aby bol vždy niekto zodpovedný za ochranu detí a spotrebiteľov v EÚ, potrebujeme lepšie presadzovanie existujúcich pravidiel.“

Ako sa tieto nebezpečné hračky dostanú k spotrebiteľom v EÚ?

Európska únia má najprísnejší režim bezpečnosti hračiek na svete. Na rozdiel od nepoctivých obchodníkov, ktorí predávajú nebezpečné hračky, renomovaní výrobcovia hračiek, z ktorých 99 % v Európe tvoria malé a stredné podniky, výrazne investujú do dodržiavania predpisov.

Nepoctiví obchodníci využívajú právnu medzeru. Cieľom pravidiel EÚ o bezpečnosti hračiek je zabezpečiť, aby niekto v EÚ zodpovedal za súlad hračky s predpismi ešte pred jej predajom. Existujú jasné zodpovednosti rôznych hospodárskych subjektov v hodnotovom reťazci, či už ide o výrobcu, dovozcu alebo distribútora.

Nebezpečné hračky sa do Európy dostávajú cez ponuky tretích strán na veľkých a aj na Slovensku obľúbených obchodných platformách. Foto: freepik.com/freepik

Tieto pravidlá sa však nevzťahujú na predajcov z krajín mimo EÚ, ak je predaj sprostredkovaný prostredníctvom online trhoviska. V tomto prípade sa online trhovisko napriek svojej zásadnej a obchodnej úlohe v tejto transakcii nepovažuje za hospodársky subjekt, a preto nenesie žiadnu zodpovednosť, pokiaľ ide o bezpečnosť hračiek.

Z toho vyplýva, že je nevyhnutné riešiť zodpovednosť za nebezpečné výrobky predávané online a zároveň posilniť presadzovanie práva, najmä na colných úradoch.

„Ak tisíce výrobcov hračiek v celej EÚ, z ktorých 99 % sú malé a stredné podniky, môžu prevziať zodpovednosť za bezpečnosť svojich výrobkov, mali by ju prevziať aj online trhoviská. Náš spoločný cieľ by mal byť jednoduchý: zabezpečiť, aby každá predávaná hračka prinášala deťom radosť bez rizika poškodenia,“ hovorí Catherine Van Reethová, generálna riaditeľka TIE.

