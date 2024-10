Na Slovensku sa našlo viac ako 20 nebezpečných výrobkov: Toto prestaňte používať! (zoznam)

Uplynulý mesiac mala Slovenská obchodná inšpekcia plné ruky práce. Na slovenský trh sa dostali viaceré nebezpečné výrobky, ktoré môžu vážnym spôsobom ohroziť vaše zdravie. Z toho dôvodu sa neodporúča ich ďalšie používanie.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) na svojom webe informuje o nebezpečných výrobkoch, ktoré sa dostali na národný trh SR. Ide o rôzne typy produktov, ako napríklad svetelné reťaze, laserové ukazovadlá, predlžovacie káble, ale aj viacero detských postieľok. Dokopy ich počas septembra bolo viac ako dvadsať.

Fotografie všetkých rizikových výrobkov nájdete vo fotogalérii nižšie.

Pozor na svetelné dekorácie

Medzi nebezpečné výrobky sa dostalo 5 rôznych druhov svetelných reťazcov pôvodom z Číny. Keďže sa blížia sviatky, skontrolujte, či niektoré z týchto svetielok nemáte doma aj vy. Konkrétne ide o tieto produkty:

Svetelný reťazec Art No.: LL9855-M, ITEM NO: 6366-6 Svetelný reťazec model/typ 50L-5M Svetelný reťazec LS, model/typ AG-50LED Svetelný reťazec ITEM NO: A864 Svetelný reťazec ITEM NO: A845

„V dôsledku nedostatočnej mechanickej pevnosti svetelného reťazca je možný prístup k živým častiam, čo môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Svetelný reťazec má ďalšie technické nedostatky, ktoré by mohli zapríčiniť ohrozenie bezpečnosti alebo zdravia spotrebiteľov ako nedostatočný prierez vodičov a taktiež nespĺňa deklarované požiadavky na krytie proti vlhkosti,“ informuje SOI.

Laserové ukazovadlá môžu poškodiť zrak

Laserové ukazovadlá môžu poslúžiť ako dobrá hračka, no mali by ste si dať pozor na to, aké konkrétne výrobky používate. Na zoznam nebezpečných produktov sa dostali tieto kusy:

Laserové ukazovadlo – Svietidlo Silikon stift, model: 77427 (Čína) Laserové ukazovadlo WEDO s bodovou projekciou model/typ: 236 2001 (Nemecko) Kľúčenka s laserom, model: T18329 (Čína) Solight LED svietidlo s laserom model: WL27 (Česko) Laserové ukazovadlá Alligator červený a zelený laser so zaostrovaním (Čína) Laserové ukazovadlo TRUE UTILITY LASERLITE model: TU 289K (Čína)

„Namerané hodnoty laserového žiarenia uvedeného výrobku výrazne prekračujú limitné hodnoty expozície oka laserovým žiarením z čoho vyplýva, že pri náhodnom alebo úmyselnom zasiahnutí oka laserovým lúčom môže dôjsť k trvalému poškodeniu zraku,“ varuje SOI.

Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje aj na dve predlžovačky. Jedna je pôvodom z Poľska, a tá druhá z Číny. V oboch prípadoch hrozí potenciálne nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Konkrétne ide o tieto modely:

Predlžovací prívod ELGOTECH, typ 04GZ Predlžovací prívod JOEL, model/typ SY-CZ-03, Art. 820017

Čo je príčinou nebezpečnosti? „Nedostatočné konštrukčné vyhotovenie výrobku, kedy vidlicu spotrebiča triedy ochrany I je možné zasunúť do zásuvky predlžovacieho prívodu určeného pre spotrebiče triedy ochrany II. Výrobok tak neposkytuje žiadnu ochranu pred úrazom elektrickým prúdom v prípade zapojenia spotrebiča triedy ochrany I do tohto predlžovacieho prívodu,“ uvádza SOI.

Tieto detské postieľky sú nebezpečné

Ak máte doma bábätko alebo malé dieťa, zbystrite pozornosť a skontrolujte, v akej postieľke spáva. Na zoznam nebezpečných výrobkov sa totiž dostalo aj 9 detských postieľok. Konkrétne ide o nasledovné:

Detská postieľka DREWEX®, model: Žirafa, Batch Num: 05-12-2022 A (Poľsko) Detská postieľka CORNER Babybett, model: LUCA 22-252-F3-2, Art.Num.: 22-252, Los-Num: H15 (Nemecko) Detská postieľka so zábranou KLUPŚ®, model TINO, SN: 2232622 (Poľsko) Detská postieľka so sťahovacou bočnicou DREWEX®, model LULAYA, Batch Num.: 27-09-2022 B (Poľsko) Detská cestovná postieľka SAMBA PLUS, 05/green (Čína) Detská postieľka bez matraca Moony Pine White, Art. 350390 (Poľsko) Detská postieľka YAPPY KIDS® White, Model: Yappy La:le, šarža: 09/2022 (Lotyšsko) Detská drevená postieľka, model: NANNA ELLE, šarža 09/22 (EÚ) Detská postieľka STAR, Art.Num. 22-491, los.Num. H52 (Poľsko)

Pri všetkých z nich hrozí riziko poranení. Väčšinou ide o nedostatočné konštrukčné vyhotovenie, kvôli ktorému môže dôjsť k zaseknutiu končatín, hlavy alebo krku dieťaťa a jeho následným zraneniam. Nie je vylúčené zadusenie v dôsledku zaseknutia, otras mozgu, fraktúry či pomliaždeniny. Z toho dôvodu sa tieto produkty neodporúča ďalej používať.

Máte niektorý z týchto produktov doma?

Máte doma niektorý z týchto výrobkov? Slovenská obchodná inšpekcia radí, čo v takomto prípade robiť.

„Slovenská obchodná inšpekcia uložila kontrolovanej osobe povinné opatrenia, ktorými zabránila ďalšiemu sprístupňovaniu nebezpečného výrobku na trhu, zabezpečila jeho stiahnutie z trhu ako aj informovanie spotrebiteľov o tomto nebezpečnom výrobku. Spotrebiteľ má pri vrátení nebezpečného výrobku predávajúcemu, u ktorého bol predmetný výrobok zakúpený, právo na vrátenie kúpnej ceny, opravu výrobku v primeranom čase, ak možno zaistiť bezpečnosť opraveného výrobku alebo na výmenu výrobku za bezpečný výrobok rovnakého typu a aspoň rovnakej hodnoty a kvality na základe výslovného súhlasu spotrebiteľa.“

Ak sa niečo z tohto zoznamu u vás doma nachádza, v záujme vlastnej bezpečnosti to nepoužívajte a obráťte sa na obchodníka, u ktorého ste nakúpili. Všetky detaily o produktoch nájdete na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie.