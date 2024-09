Na Slovensku platia obyvatelia za potraviny o 50 percent viac ako u susedov, uviedlo Hnutie Slovensko

Foto: freepik.com/freepik

Obyvatelia Slovenska platia v priemere o 50 % viac za nákup potravín ako občania okolitých krajín. Rovnaký nákup tak v tom istom nákupnom reťazci stojí na našom trhu 76 eur, zatiaľ čo v Poľsku 51 eur. Uviedli to v stredu predstavitelia opozičného hnutia Slovensko, ktorí za tento stav kritizujú súčasnú vládu. Tá doposiaľ podľa nich nevykonala žiadne potrebné kroky na zníženie cien potravín napriek predvolebnej kampani, ktorá hovorila o ich znižovaní.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) navrhuje riešenie v podobe 10 % dane z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny, ktorá by sa v cenách potravín podľa opozičných poslancov prejavila len minimálne. „Fico sa podľa našich informácií chystá zvýšiť DPH o 2 percentuálne body, to znamená nebude 20 %, ale bude 22 %. Ale ľuďom teraz ťahá medové motúzy a chce ich oklamať, ako on vlastne chce znížiť DPH na potraviny. A tú keď aj zníži, lebo na veľa základných potravín 10-percentná sadzba už je, čiže aj keď tú zníži z desať na nula, tak dokopy síce ľudia ušetria 200 miliónov eur na cene potravín, ale zoberie im jednu miliardu na dvoch percentách, čo zvýši základnú sadzbu DPH,“ uviedol líder hnutia Slovensko Igor Matovič.

Poslanci hnutia Slovensko vidia riešenie v regulácii cien potravín v obchodných reťazcoch, ktoré pôsobia vo viacerých krajinách vrátene Slovenska. Podľa návrhu zákona, ktorý v minulosti predložili na rokovanie Národnej rady SR, by predávajúci pôsobiaci na našom trhu a na trhu v niektorej z okolitých krajín mal ponúkať potraviny od rovnakého výrobcu za cenu, ktorá nie je vyššia ako cena v susednom štáte.