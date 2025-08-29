Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)

Zberateľský svet momentálne žije fenoménom Labubu, zubatého zajačika, ktorý pobláznil sociálne siete. História je však plná hračkárskych legiend, ktoré definovali celé generácie ešte dávno pred ním. Spomeniete si na hrdinov vášho detstva? Otestujte sa v našom veľkom kvíze a zistite, či ste skutočný hračkársky historik.

Každá generácia má svoju ikonickú hračku. Dnes sú to možno „blind boxy“ a radosť z unboxingu na videu fenoménu Labubu, ktoré lámu všetky rekordy aj po ekonomickej stránke. No spomienky na detstvo mnohých z nás sú plné iných pokladov. Boli to hodiny strávené nad kovovými či plastovými stavebnicami, z ktorých vznikali celé svety. Bol to piskot vreckového digitálneho zvieratka, ktoré si vyžadovalo neustálu pozornosť, alebo šušťanie farebných plastových žetónov vo vreckách na školskom dvore. Svetu vládla dokonalá bábika s nekonečným šatníkom, malá postavička s doplnkami pre každé povolanie či farebný hlavolam, ktorý potrápil nejednu myseľ. Náš kvíz vás prevedie desaťročiami týchto spomienok a preverí, koľko slávnych hračiek naozaj poznáte.

Z ktorej krajiny pochádzajú slávne stavebnice LEGO?
Dánsko
Nemecko
USA

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aká bola hlavná charakteristika československej postavičky Igráček?
Mala vymeniteľné doplnky podľa profesií
Bola ohybná ako gumená bábika
Bola vyrobená výlučne z dreva

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Čo bolo cieľom populárnej digitálnej hračky Tamagoči (Tamagotchi) z 90. rokov?
Udržať virtuálne zvieratko nažive
Vyriešiť sériu logických hádaniek
Zbierať čo najviac bodov v pretekoch

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Odkiaľ pochádza populárna zberateľská figúrka Labubu?
Čína
Japonsko
Južná Kórea

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aké je celé meno bábiky Barbie, jednej z najpredávanejších hračiek v histórii?
Barbara Millicent Roberts
Barbara von Mattel
Barbie Doll

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Čo je to 'Merkur', tradičná česko-slovenská hračka?
Kovová konštrukčná stavebnica
Spoločenská hra
Drevený vláčik

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Z ktorej krajiny pochádza vynálezca Rubikovej kocky, Ernő Rubik?
Z Maďarska
Z Česka
Zo Slovenska

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Postavička Mončičáka (Monchhichi) bola v Československu extrémne populárna. Aké zviera predstavuje?
Opicu
Mačku
Zajaca

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Fenomén 80. rokov v Československu boli tzv. 'céčka'. Čím boli pôvodne, predtým ako sa stali zberateľským artiklom?
Súčiastky na spájanie závesov a záclon
Sponky do vlasov pre dievčatá
Dieliky z neznámej stavebnice

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Legendárna oranžová plastová Tatra, na ktorej sa mohli deti aj voziť, bola zmenšeninou skutočného nákladného auta. Ktorého modelu?
Tatra 148
LIAZ 706
Kamaz 815

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ako sa volala prvá akčná figúrka pre chlapcov, ktorú firma Hasbro uviedla na trh v roku 1964 ako odpoveď na popularitu bábiky Barbie?
G.I. Joe
Luke Skywalker
Action Man

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Aký je cieľ hlavolamu 'Ježek v kleci', ktorý preslávili knihy Jaroslava Foglara?
Vyslobodiť ježka z klietky
Roztočiť ježka v klietke čo najrýchlejšie
Zložiť klietku okolo ježka

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Ktorá séria hračiek z 80. rokov preslávila koncept 'robotov v prestrojení', ktorí sa mohli transformovať z vozidiel na bojové roboty?
Transformers
Power Rangers (Strážcovia vesmíru)
GoBots

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Čo je témou obľúbenej československej spoločenskej hry 'Dostihy a sázky'?
Nákup koní, stávkovanie a organizovanie pretekov
Cestovanie po svete
Obchodovanie na burze

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Podľa ulíc ktorého amerického mesta sú pomenované políčka v pôvodnej, klasickej verzii hry Monopoly?
Atlantic City, New Jersey
New York, New York
Chicago, Illinois

Správna odpoveď!

Nesprávna odpoveď!

Mončiči, Merkur či fenomén Labubu: Spomeniete si na tie najslávnejšie hračky? Otestujte sa! (kvíz)

Mal som %%score%% z %%total%% správne

%%description%%

%%description%%

Loading...

