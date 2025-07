Ministerstvo financií spúšťa porovnávač cien potravín: Sledujte, kde nakúpite najlacnejšie už od júla 2025

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/PublicDomainPictures

Ministerstvo financií (MF) SR v utorok po 17.00 h spustí pilotnú fázu projektu štátneho porovnávača cien potravín. Ide o portálové riešenie, ktoré bude slúžiť spotrebiteľom na porovnanie cien základných druhov potravín vo vybraných obchodných reťazcoch. Návštevníci stránky www.cenyslovensko.sk si budú môcť porovnávať ceny nielen medzi samotnými reťazcami, ale aj medzi konkrétnymi predajňami, ktoré si vyberú, informovalo MF.

„Spotrebitelia si na virtuálny nákupný zoznam pridajú jednotlivé produkty alebo ich alternatívy a systém im automaticky ukáže, v ktorej predajni je daný nákup po porovnaní s ostatnými najlacnejší. Poskytnuté údaje budú zohľadňovať aj prípadné cenové rozdiely medzi predajňami toho istého reťazca (hypermarket, supermarket, expres) alebo rozdielne ceny medzi regiónmi,“ priblížilo ministerstvo.

Celkovo bude štátny porovnávač v prvej fáze obsahovať šesť skupín potravín. Ide o chlieb a pečivo, mliečne výrobky a vajcia, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, trvanlivé potraviny a špeciálne potraviny. Tieto skupiny majú následne ďalších 15 podkategórií, napríklad mlieko – maslo – syry, bravčové mäso – hovädzie mäso – kuracie mäso a podobne. Celkovo tak bude porovnávač pracovať s cenami približne 160 až 200 konkrétnych produktov.

Ceny uvedené na webstránke budú denne aktualizované obchodnými reťazcami – vždy do 5.00 h ráno, pričom na samotnej stránke budú aktualizované o 6.00 h. Za obsah a cenové informácie uverejnené na webe v plnom rozsahu zodpovedajú predajcovia (obchodné reťazce), ktorí ich zasielajú MF.

Odhadované náklady na vývoj cenového porovnávača boli pôvodne na úrovni približne 170.000 eur. Reálne náklady sa podarilo znížiť na sumu necelých 154.000 eur. Prevádzku portálového riešenia bude MF zabezpečovať vlastnými kapacitami, teda prostredníctvom podpory DataCentra.

„Je tam šesť kategórií potravín. Ide o potraviny, na ktorých je spoločná zhoda s reťazcami, s ministerstvom pôdohospodárstva, so Slovenskou obchodnou inšpekciou. Predpokladáme, že sú to potraviny, ktoré tvoria základ nákupného košíka každého alebo prevažnej väčšiny slovenských spotrebiteľov,“ konštatoval v utorok na stretnutí s novinármi riaditeľ odboru správy daní MF SR Toško Beran.

Priblížil, že v systéme je povinne zapojených šesť najväčších reťazcov pôsobiacich na Slovensku, ktoré majú obrat nad 200 miliónov eur a ktorých aspoň 25 % portfólia tvoria potraviny. Tieto kritéria splnila Billa, Fresh, Kaufland, Lidl, Terno a Tesco. Ďalšie reťazce sa budú môcť do projektu zapojiť dobrovoľne.

Portál bude momentálne fungovať v pilotnej prevádzke, počas ktorej sa bude zbierať spätná väzba od používateľov. Ak vznikne napríklad požiadavka na rozšírenie portfólia porovnávaných produktov, bude to možné. V budúcnosti by mohlo ísť napríklad o porovnávanie cien pohonných látok, ale aj rôznych iných položiek, o ktoré by bol záujem.

„Základný legislatívny rámec bol pripravený tak všeobecne, aby sa mohli zverejňovať ceny akýchkoľvek tovarov. Zvolili sme ceny potravín ako jedného z tých najdôležitejších tovarov, ktoré tvoria základ nákupného košíka, ale nie je vylúčené, aby mohli byť pridané aj ďalšie tovary,“ doplnil Beran.

Kým samotné zabezpečenie systému stálo približne 150.000 eur, ročné náklady na jeho údržbu by mali vyjsť na 16.000 eur, vyčíslil generálny riaditeľ sekcie informačných technológií rezortu financií Erik Minarovič. „Máme vytvorený interný tím, ktorý rieši aj požiadavky od užívateľov. Nad celým sme nastavili štandardné poskytovanie helpdeskových služieb, tzn. zbieranie incidentov, následne riešenie problémov a zabezpečovanie zmeny funkcionality v rámci daného riešenia,“ priblížil.

Vyzdvihol, že systém denne spracuje približne 80.000 vstupných položiek a prešiel záťažovými aj bezpečnostnými testami, takže by mal vydržať aj prípadný nápor používateľov. V tejto chvíli funguje ako webové rozhranie a v úvodnom zadaní nebolo vytvorenie mobilnej aplikácie. „Ak bude výrazný dopyt po mobilnej aplikácie v rámci spätnej väzby, tak sa tým budeme zaoberať,“ avizoval Minarovič.

