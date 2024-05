Michalovce: So samozberom jahôd začali skôr, záujem ľudí je väčší než vlani

Foto: pixabay.com/congerdesign

O samozber jahôd v Michalovciach je tento rok väčší záujem než vlani. Pre TASR to uviedla pestovateľka Miriama Baňasová, ktorá samozber prevádzkuje štvrtý rok na poli s rozlohou 3,5 hektára v michalovskej mestskej časti Močarany.

Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam v zime a na jar hodnotí úrodu pozitívne. Oproti minulému roku sú jahody podľa Baňasovej krajšie. „Zima bola zaujímavá, viac-menej ani nebola a potom bolo obdobie, kedy nám pršalo, kedy bolo sucho,“ dodala s tým, že pole trikrát na jar zakrývali, aby jahody uchránili pred mrazmi. „Chvalabohu nezmrzlo nám nič,“ zhodnotila.

Sezóna jahôd začala o tri týždne skôr než vlani, čo si podľa Baňasovej vyžiadalo rýchlejšiu prípravu. „Museli sme sa poponáhľať. Mali sme čo robiť, aby sme všetko stihli,“ uviedla.

Treba podporovať svojich lokálnych domácich pestovateľov ovocia a zeleniny

Samozber začali pred týždňom a od prvých dní evidujú o jahody väčší záujem než v uplynulých rokoch. „Je veľmi dôležité a veľmi pekné, že ľudia sa naučili podporovať svojich lokálnych domácich pestovateľov ovocia a zeleniny, „ dodala farmárka.

Cenu jahôd zo samozberu zvýšili o 10 centov. Sezóna by mala trvať ešte dva až tri týždne. „Máme trošku problém s počasím, lebo za tri dni nám tu spadlo nejakých 50 milimetrov zrážok a to už je pre jahody dosť, ale snáď sa to počasie umúdri,“ povedala Baňasová.