Maloobchodné tržby v USA v júli 2025 opäť vzrástli: Najviac sa darilo predaju áut a nábytku

Manhattan. Foto: pixabay.com/davidvives90
Manhattan. Foto: pixabay.com/davidvives90
TASR

Maloobchodné tržby v USA v júli 2025 podľa očakávania vzrástli. Ukázali to v piatok údaje amerického ministerstva obchodu. TASR o tom informuje na základe správ AP a RTTNews.

Podľa štatistík sa maloobchodné tržby v USA v júli zvýšili o 0,5 % oproti júnu, keď po revízii medzimesačne vzrástli o 0,9 %. Analytici takýto výsledok očakávali.

Trendujúce články

Júlový a júnový rast tržieb nasledoval po dvoch po sebe nasledujúcich mesiacoch ich poklesu, a to o 0,1 % v apríli a o 0,9 % v máji.

Najväčší nárast tržieb bol v júli zaznamenaný u predajcov motorových vozidiel a náhradných dielov (1,6 %) a v obchodoch s nábytkom a bytovým zariadením (1,4 %).

Bez započítania predaja motorových vozidiel a náhradných dielov sa maloobchodné tržby v júli zvýšili o 0,3 %. Maloobchodné tržby bez automobilov a benzínu stúpli o 0,2 %.

Takzvané jadrové maloobchodné tržby – bez automobilov, benzínu, stavebných materiálov a stravovacích služieb – sa minulý mesiac zvýšili o 0,5 %.

Jadrové maloobchodné tržby najviac korešpondujú so zložkou hrubého domáceho produktu, ktorá sa týka spotrebiteľských výdavkov.

V medziročnom porovnaní maloobchodné tržby v USA v júli 2025 vzrástli o 3,92 %, čo bolo pomalšie tempo ako v júni, keď sa zvýšili o 4,35 %.

Viac o téme: ekonomika , júl 2024 , maloobchodné tržby , štatistiky , USA

