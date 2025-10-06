Maloobchodné tržby v eurozóne po júlovom poklese opäť vzrástli: Ktoré krajiny si polepšili najviac?

Maloobchodné tržby v eurozóne sa po júlovom poklese vrátili v auguste k rastu, keď stúpli tržby z predaja potravín aj palív v špecializovaných predajniach. TASR o tom informuje na základe údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat, ktorý zverejnil prvý odhad.
Maloobchodné tržby v eurozóne po úprave o sezónne vplyvy vzrástli v auguste oproti júlu o 0,1 %, zatiaľ čo v júli zaznamenali pokles o 0,4 %. V celej Európskej únii maloobchodné tržby v auguste stagnovali po tom, ako v júli oproti júnu klesli o 0,3 %.
K miernemu medzimesačnému rastu maloobchodných tržieb v eurozóne prispeli najmä tržby z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov. Tie sa zvýšili o 0,3 %. Ešte výraznejšie, a to o 0,4 %, sa zvýšili tržby z predaja pohonných látok v špecializovaných predajniach. Tieto segmenty tak vykompenzovali mierny pokles tržieb z predaja nepotravinových produktov mimo pohonných látok. Pokles dosiahol 0,1 %.
Aj v rámci širšej EÚ vzrástli tržby z predaja potravín a palív v špecializovaných predajniach, tempo rastu však bolo miernejšie než v krajinách eurozóny. Tržby z predaja potravín, nápojov a tabakových výrobkov vzrástli o 0,2 % a z predaja palív v špecializovaných predajniach o 0,3 %. Tržby z predaja nepotravinových produktov mimo pohonných látok klesli rovnako ako v eurozóne o 0,1 %.
V medziročnom porovnaní sa maloobchodné tržby v eurozóne upravené o kalendárne vplyvy zvýšili v auguste o 1 %. V celej EÚ rast dosiahol 1,1 %.
Z jednotlivých členských štátov EÚ, ktorých údaje sú k dispozícii, najvyšší rast maloobchodných tržieb v medzimesačnom porovnaní zaznamenali v auguste Litva (1,7 %), Cyprus a Malta (obidve krajiny dosiahli rast o 1,5 %) a Švédsko (1,1 %).
Najvýraznejší pokles evidovali v Rumunsku (-4 %), Poľsku (-0,8 %) a Luxembursku a Portugalsku. V obidvoch prípadoch klesli o 0,7 %. Na Slovensku zaznamenali pokles o 0,4 %.
V medziročnom porovnaní sa najvýraznejšie zvýšili maloobchodné tržby na Cypre (9,4 %), Malte (9,2 %) a v Luxembursku (7,3 %). Najprudší pokles vykázali Rumunsko (-3,8 %), Francúzsko (-1,4 %) a Fínsko (-1,2 %). Na Slovensku klesli o 0,3 %.