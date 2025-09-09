Letné výdavky Britov v obchodoch vzrástli: Najviac sa míňalo na potraviny a školské potreby

Britskí spotrebitelia míňali v auguste viac než v predchádzajúcom mesiaci. Prispelo k tomu priaznivé letné počasie a vyšší dopyt po niektorých produktoch, ako sú školské potreby či veci do domácnosti. Čiastočne sa však pod vyššie výdavky Britov v minulom mesiaci podpísali aj zvýšené ceny potravín. Uviedlo to v utorok Konzorcium britského maloobchodu (BRC), ktorého údaje zverejnila agentúra Reuters.
BRC uviedlo, že výdavky v britských obchodoch, ktoré sú jeho členmi, väčšinou ide o veľké maloobchodné reťazce, vzrástli v auguste v medziročnom porovnaní o 3,1 %. V júli rast predstavoval 2,5 %.
Aj na porovnateľnej báze, teda v prípade obchodov otvorených viac než rok, sa výdavky zvýšili o 3,1 %. To je druhé najvyššie tempo rastu v tomto roku po apríli, v ktorom vyskočili až o 7 %. V danom mesiaci však boli výdavky spotrebiteľov ovplyvnené veľkonočnými sviatkami.
Výrazne vzrástli výdavky na potraviny. Tie sa v auguste zvýšili o 4,7 %, zatiaľ čo výdavky na nepotravinové produkty zaznamenali rast o 1,8 %.
„V tomto prípade sú za tým skôr vyššie ceny než zvýšenie objemu nákupov,“ povedala šéfka BRC Helen Dickinsonová. Maloobchodníci sa teraz obávajú, aká bude nálada spotrebiteľov a ich výdavky pred Vianocami po tom, čo ministerka financií koncom novembra predstaví návrh budúcoročného rozpočtu.
Analytici nevylučujú, že britská centrálna banka bude musieť časom opäť znížiť úrokové sadzby po tom, čo tento krok urobila na ostatnom zasadnutí minulý mesiac. Kľúčovú úrokovú sadzbu znížila o 25 bázických bodov na 4 %, hlasovanie v menovom výbore však bolo tesné. Redukcia úrokovej sadzby prešla v pomere hlasov 5 ku 4, pričom sa hlasovalo nezvyčajne dvakrát.
Najbližšie zasadnutie Bank of England je naplánované na 18. septembra a odhaduje sa, že tentoraz ponechá hlavnú úrokovú sadzbu na nezmenenej úrovni. Podľa údajov štatistikov dosiahla medziročná inflácia v Británii v júli 18-mesačné maximum 3,8 %. Na druhej strane, maloobchodné tržby v Británii vzrástli v danom mesiaci výraznejšie, než sa čakalo.