Kohl’s zvyšuje cieľ zisku: Reštrukturalizácia a nové produkty priniesli prekvapivé výsledky

Americká sieť obchodných domov Kohl’s oznámila za 2. štvrťrok finančného roka 2025/26 nárast zisku, ktorý prekonal aj odhady analytikov. A zvýšila svoju prognózu zisku za celý rok, keďže vďaka reštrukturalizácii sa jej podarilo zredukovať náklady a jej sortiment čerstvých produktov láka zákazníkov. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Zisk spoločnosti za tri mesiace do konca júla 2025 vzrástol na 153 miliónov USD (131,26 milióna eur) alebo 1,35 USD na akciu zo 66 miliónov USD alebo 0,59 USD/akcia v minulom roku.
Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 0,56 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali, že spoločnosť zarobí 0,30 USD/akcia.
Tržby spoločnosti v sledovanom období klesli o 5 % na 3,347 miliardy USD z 3,525 miliardy USD v minulom roku.
Spoločnosť Kohl’s začiatkom tohto roka zatvorila centrum elektronického plnenia objednávok v štáte Ohio a znižuje tiež ponuku vlastných značiek, aby zahŕňali čerstvejšie produkty. Jej výsledky signalizujú, že snaha o dôkladné prehodnotenie sortimentu produktov a prevádzkových nákladov sa začína vyplácať. Okrem toho dokončila spustenie luxusnej kozmetickej siete Sephora, ktorú vlastní LVMH, vo všetkých svojich viac ako 1100 predajniach v USA, keďže kozmetický priemysel zostáva pre prevádzkovateľa obchodných domov svetlou stránkou.
Kohl’s teraz očakáva ročný zisk na akciu vo výške 50 až 80 centov v porovnaní s predchádzajúcim rozpätím 10 až 60 centov.