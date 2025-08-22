Kanada ruší clá na americké tovary: Veľká zmena obchodných vzťahov s USA už od septembra

Kanada uprostred náročných rokovaní o komplexnej obchodnej dohode so Spojenými štátmi ruší viacero odvetných ciel. Od 1. septembra krajina s USA zosúladí svoje clá okrem iného na poľnohospodárske produkty, spotrebný tovar a stroje, oznámil v piatok premiér Mark Carney. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a DPA.
Spojené štáty sa nedávno jasne vyjadrili, že nezavedú clá na kanadské tovary, ktoré sú v súlade s trojstrannou dohodou o voľnom obchode medzi USA, Mexikom a Kanadou (USMCA), a to je pozitívny vývoj, vyhlásil Carney na tlačovej konferencii v Ottawe. „V tomto zmysle a v súlade so záväzkom Kanady voči USMCA dnes oznamujem, že kanadská vláda sa teraz prispôsobí Spojeným štátom a zruší všetky kanadské clá na americké tovary, na ktoré sa vzťahuje USMCA,“ vysvetlil.
„Kanada a USA teraz obnovili voľný obchod s veľkou väčšinou našich tovarov,“ dodal, pričom zdôraznil, že v porovnaní s inými krajinami kanadský vývoz stále podlieha celkovo nízkej úrovni amerických ciel. Kanada má v súčasnosti pomerne dobrý prístup na americký trh a približne 85 % bilaterálneho obchodu sa uskutočňuje bez ciel, priblížil Carney. „Zatiaľ čo pracujeme na riešení otvorených obchodných otázok so Spojenými štátmi, je dôležité a nevyhnutné, aby sme urobili všetko pre zachovanie tejto jedinečnej výhody pre kanadských pracujúcich a kanadské podniky,“ uzavrel premiér.