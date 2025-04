Internetové nákupy aj napriek konsolidácii vzrástli v 1. kvartáli 2025 o 3 percentá

Foto: unsplash.com/rupixen

Internetové nákupy na Slovensku napriek rozbehnutej konsolidácii narástli aj v prvom kvartáli tohto roka o 3 %. Je to síce nižší rast ako v poslednom kvartáli minulého roka, keď sa zaznamenal nárast o 6 %, avšak potvrdilo sa, že slovenský e-commerce naďalej rastie. Darilo sa najmä každodenným produktom v kategóriách drogéria a potraviny. Vyplýva to z analýzy nákupného poradcu a cenového porovnávača na slovenskom a českom internete Heureka. „Naše analýzy hovorili o pozitívnych trendoch a tie sa potvrdili aj v prvom kvartáli. Konsolidácia sa peňaženiek slovenských spotrebiteľov zatiaľ reálne dotkla len v malej miere, jej dosah sa však môže začať ukazovať v neskoršom období,“ povedal David Chmelař, riaditeľ Heureka Group.

Skokanom kvartálu sú podľa analýzy pracie kapsule a tablety (+352 %), pričom v top päťke sa nachádzajú aj pracie gély (+224 %). Na druhom mieste skončili kávoviny a alternatívy kávy (+342 %), v top desiatke sa nachádza aj instantná káva (+200 %) či čokolády (+133 %). „Pozitívnym signálom sú solárne zostavy, ktoré medziročne narástli o 208 %,“ povedal Chmelař. Prepadákom kvartálu sú podľa neho 3D puzzle (-72 %), lavínové sondy a vyhľadávače (-72 %) a brúsne kotúče (-70 %). V porovnaní s minuloročnými hodnotami priemerná hodnota objednávky narástla o takmer 6 %. „Za nárastom vidíme najmä infláciu, keďže popularita a dostupnosť online nakupovania, naopak, podporujú aj menšie nákupy,“ poznamenal Chmelař.

„Vývoj e-commerce bude závisieť najmä od toho, kedy spotrebitelia pocítia konsolidáciu vo svojich peňaženkách a budú nútení obmedzovať svoje nákupy. Predpokladáme, že to bude až v neskoršom období, keďže aj transakčná daň sa bude prejavovať postupne. Jej sadzba nie je síce vysoká, avšak dotkne sa najmä menších e-shopov, ktoré ju premietnu do svojich cien, čo pre spotrebiteľov znamená ďalšie zdražovanie,“ zdôraznil Chmelař. Keďže v slovenskom e-commerce sú vo výraznej miere zastúpené české e-shopy, transakčná daň podľa neho reálne znevýhodní tie slovenské. „Paradoxom celej situácie je aj transakčná daň za vrátenie peňazí za tovar v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa, keďže pri nákupe tovaru online formou má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Takže aj s takýmito nákladmi musí teraz slovenský e-shop počítať,“ uzatvoril Chmelař.