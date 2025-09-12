Inflácia v Španielsku dosiahla v auguste 2,7 %: Najvyššie tempo od februára, rast cien potravín sa spomalil

Spotrebiteľské ceny v Španielsku pokračovali v auguste v stabilnom raste. Poukázali na to v piatok zverejnené spresnené údaje španielskeho štatistického úradu INE, ktorý tak potvrdil predbežný odhad. Informoval o tom portál tradingeconomics.
Medziročná miera inflácie dosiahla v auguste 2,7 %. To je rovnaká úroveň ako v júli, pričom ide o najvyššiu infláciu od februára tohto roka. Vtedy dosiahla 3 %. Štatistici zároveň potvrdili predbežný odhad z konca augusta.
Pod augustový vývoj inflácie sa na jednej strane podpísal zrýchlený rast nákladov na dopravu a na druhej zmiernenie rastu cien potravín a nealkoholických nápojov. Náklady na dopravu vzrástli v auguste medziročne o 1,2 %, zatiaľ čo v júli rast dosiahol 0,2 %, naopak, ceny potravín a nealkoholických nápojov spomalili tempo rastu na 2,3 % z 2,7-percentného rastu v predchádzajúcom mesiaci.
Jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií, tempo rastu v auguste zrýchlila. Zatiaľ čo v júli dosiahla 2,3 %, v auguste predstavovala 2,4 %, čo bola najvyššia jadrová inflácia v Španielsku od apríla. Aj v tomto prípade štatistici potvrdili predbežné údaje.